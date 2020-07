Kapela Pearl Jam příští rok zahraje v pražské O2 areně

Praha - Přední představitelé grungeové scény a jedna ze zásadních kapel 90. let Pearl Jam vystoupí 25. července příštího roku v pražské O2 areně. Kapela, která letos slaví 30. výročí své existence, v březnu vydala jedenácté studiové album Gigaton. Vstupenky v cenách 2320 až 2820 korun budou v prodeji od 31. července. ČTK o tom za pořádající agenturu Live Nation informoval Petr Novák.

Pearl Jam, kteří byli v roce 2017 uvedeni do Rokenrolové síně slávy, v O2 areně vystoupili před dvěma lety. Program nabízející průřez tvorbou americké skupiny podle pořadatelů sledovalo přibližně 18.000 diváků. Pearl Jam se v O2 areně představili v sestavě Jeff Ament (basová kytara), Eddie Vedder (zpěv, kytara), Stone Gossard (kytara), Matt Cameron (bicí) a Mike McCready (kytara).

Do Česka přijedou Pearl Jam pošesté, poprvé se tu představili v roce 1996 na turné k desce No Code. O rok dříve muzikanty z Pearl Jam angažoval do doprovodné kapely pro své turné kanadský zpěvák Neil Young a Praha byla jednou z jejich zastávek. Druhá návštěva Pearl Jam se uskutečnila v roce 2000 v rámci propagace nahrávky Binaural, v roce 2006 přijeli představit album Pearl Jam a poté zahráli v Česku v roce 2012, kdy posluchačům nabídli zejména skladby z alb Ten a Backspacer.

Kapelu založili členové skupiny Mother Love Bone (Ament, Gossard) a společně s kytaristou McCreadym a bývalým bubeníkem Red Hot Chili Peppers Jackem Ironsem nahráli několik demo skladeb, nicméně jim stále chyběl zpěvák. Tím se stal Vedder a brzy pak vznikly základy prvních písní Alive a Once. Debutová deska Ten Perl Jam vyšla v roce 1991 a měla velký úspěch. Kapela má na svém kontě 11 studiových alb, 15 živých nahrávek a tři kompilace.