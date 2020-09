Kapela Napořád nabízí posluchačům své první písně

Praha - Kapela Napořád založená bývalými členy skupiny Chinaski Ondřej Škochem a Petrem Kužvartem, které doplnily zpěvačky Barbora Fialová a Josefína Čermáková, nabízí posluchačům své první písně. Od svého vzniku v dubnu loňského roku vytvořila repertoár čítající čtrnáct skladeb. Čtyři písně vybrané fanoušky prostřednictvím sociálních sítí a natočené letos na jaře ve spolupráci s britským producentem Clintem Murphym nyní skupina nabídla na testování rádiím. "Právě posluchače rádií považuje za naší cílovou skupinu," řekl kytarista a zpěvák Škoch v rozhovoru s ČTK.

"Kapela Napořád nabídne svým posluchačům nálož dobré nálady, tance, radosti a rytmů a věříme, že skutečně dostaneme svého slova a budeme tu 'napořád'. Těšíme se na naši budoucnost, máme za sebou úžasnou spolupráci s Clintem Murphym, který obdařil naše písně obrovskou dávkou originality a špičkového zvuku," uvedl Škoch.

Z nahrávání s producentem Murphym, kterého zná Škoch z předchozí spolupráce se skupinou Chinaski, byly spolužačky z konzervatoře Fialová a Čermáková nadšené. "Věděli jsme od Ondry (Škocha), že je v pohodě, skromný a sympatický, ale natáčení v Teplicích předčilo naše očekávání," konstatovala Fialová.

"Uměl vytvořit pro každého skvělou atmosféru, navedl nás tam, kam potřeboval a byl neuvěřitelně pracovitý. Dodával nám energii a dobrou náladu," dodala Čermáková.

Soubor Napořád, která na koncertech vystupuje s doprovodnou kapelou, svým obsazením dvou hudebníků a dvou zpěvaček, stejně jako popovou produkcí, může vyvolat vzpomínky na švédskou čtveřici ABBA. "Ještě předtím, než jsem začal sestavovat Napořád, jsem byl s manželkou ve Stockholmu a prošel jsem si tam obrovskou výstavu kapely ABBA. Snad čtyři hodiny jsem do sebe všechno nasával a hodně jsem o tom přemýšlel. Jasně, že se jim ani ve snu nemůžeme snažit přiblížit, ale ten formát dva kluci a dvě holky a hlavně to vícehlasé zpívání pokud vím v Česku teď nikdo takhle nedělá," sdělil Škoch.

Právě důrazem na čtyři hlasy se chtějí Napořád odlišit od ostatních tuzemských skupin. "Potenciál dvou mužských a dvou ženských hlasů chceme využívat opravdu naplno. Z písniček by měla jít radost, žádná deprese," zdůraznil Škoch.

Škoch a Kužvart v sestavě skupiny Chinaski působili šestnáct let. Přestože přestali být jejími členy před dvěma lety, jsou s nimi stále spojováni. "Pro mnohé pořadatele koncertů jsme ještě pořád ex-Chinaski. Chápu je a nestydím se za to, není za co. Ale čím dřív budeme známi jako Napořád, tím lépe, podotkl kytarista a skladatel Škoch, který absolvoval konzervatoř a vyšší odbornou školu Jaroslava Ježka v oboru jazzová kytara a kompozice. Jeho vedlejší aktivitou vedle působení v Chinaski bylo zhudebňování básní Suzanne Renaudové, manželky básníka a grafika Bohuslava Reynka.