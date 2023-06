Kapela Muse na závěr Rock for People představila své album Will of the People

Praha - Jako hlavní hvězda závěrečného programu festivalu Rock for People se dnes na bývalém letišti v Hradci Králové představila britská kapela Muse. Skupina, označovaná hudebními publicisty za jednu z nejlepších koncertních kapel současnosti, nadšeným posluchačům představila zejména své poslední album Will of the People, jemuž věnovala i vizuální podobu koncertu.

Fotogalerie

Vedle titulní písně z loňské nahrávky zazněly skladby Kill or Be Killed nebo You Make Me Feel Like It's Halloween. Majitelé řady hudebních ocenění včetně dvou cen Grammy, kteří se na Rock for People vrátili po třinácti letech, opět nabídli vedle hudby také velkolepou podívanou s plamenomety, videoprojekcí, konfetami nebo robotickou ruku ovládanou frontmanem Mattem Bellamym.

Koncertem zakončeným ohňostrojem Muse navázali na úspěch předchozích hlavních taháků letošního ročníku festivalu, kterými byli ve čtvrtek američtí metalisté Slipknot, v pátek jejich krajan Machine Gun Kelly a v sobotu britská kytarová kapela The 1975.

Ani letos na Rock for People nechyběla pocta českým legendám, kterou se v minulosti staly koncerty Karla Gotta či Marie Rottrové. Jako speciální host se dnes představil Václav Neckář doprovázený skupinou Bacily. Jeho vystoupení v zaplněném šapitó sledovalo také několik desítek hradeckých seniorů, které každým rokem organizátoři na festival přiváží. Vstřícné publikum aplaudovalo hitům jako Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě, Stín katedrál, Časy se mění nebo závěrečné Půlnoční. Mladí návštěvníci vedle ovací podobně jako na pátečním vystoupení souboru Clarinet Factory s PKF - Prague Philharmonia přidali punkové tance.

V dnešním programu nevystoupila kalifornská alternativně-metalová kapela Incubus, která se omluvila kvůli onemocnění v souboru. Nahradil ji soubor The Hara.

Pořadatelé Rock for People se snaží být průkopníky v oblasti ekologie a technologií. Letos návštěvníkům například představili zónu, kde bylo umístěno pódium poháněné vodíkem či solárními panely. Do této koncepce zapadlo i dnešní vystoupení kapely Mean Daddies, jejíž frontman a zpěvák Roman Lauš se zabývá v rámci start-upu Mewery potravinami budoucnosti. Během doprovodného programu Lauš představil prototyp hamburgeru s kultivovaným vepřovým masem. Lauš mohl potravinu budoucnosti pouze ukázat, konzumace zatím není legislativně možná.

Rozpočet festivalu loni podle pořadatelů poprvé překročil 100 milionů korun, letos je téměř dvojnásobný. Festival se na bývalém vojenském letišti koná od roku 2007, kam ho z kapacitních důvodů přestěhovali z Českého Brodu. Loňský vyprodaný ročník Rock for People navštívili 35.000 lidí. Letos jich bylo o něco více, přesný počet pořadatelé oznámí později.