Kapela Mig 21 vydává svůj debut na vinylu a přesouvá koncerty

Praha - Kapela Mig 21 s frontmanem Jiřím Macháčkem se rozhodla vydat svou první studiovou nahrávku Snadné je žít na vinylu. Raritní sběratelský kousek, který měl fanoušky kapely potěšit na plánovaných koncertech, si zatím můžou pořídit na e-shopu kapely nebo na internetových obchodech s hudbou. V souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru byla skupina nucena přesunut koncerty ze své plánované jarní části Hyje Tour jak na podzim letošního roku, tak na jaro 2021. ČTK o tom za vydavatelství Universal Music informovala Tereza Burdová.

"Samozřejmě nás to moc mrzí, ale situaci nijak nemůžeme ovlivnit, takže jsme nucenou koncertní pauzu využili ke skládání nových písniček. Múza nás políbila, takže to s materiálem na novou desku vypadá velmi slibně, pokud vše půjde dobře, na podzim vydáme i nové best of," sdělil za kapelu bubeník Honza Hladík. "Některé koncerty se nám podařilo přeložit ještě na tento rok, ale kvůli dalšímu koncertnímu vytížení jsme část přesunuli i na duben 2021. Moc se na vás všechny těšíme a věřte, že všechno dobře dopadne," dodal.

Album Snadné je žít vyšlo v roce 2001 a obsahuje hity Snadné je žít a Slepic pírka, které dodnes mají zásadní postavení v koncertním setlistu kapely. Nahrávka zároveň v roce svého vydání získala dvě nominace na hudební ceny Anděl. Do dnešního dne se jí na CD prodalo přes 50.000 kusů.

Kapelu, která se označuje jako "chlapecká, taneční, pěvecká a striptérská skupina z Prahy 5-Smíchova", vedle herce a zpěváka Macháčka a bubeníka Hladíka tvoří Pavel Hrdlička (trubka), Tomáš Polák (kytara) a Adam Stivín (baskytara). Na koncertech sestavu posiluje stálý hosty Matej Benko (klávesy).

Mig 21 vznikl v roce 1998 a zpočátku se zdálo, že půjde o krátkodobou záležitost postavenou na jménu Jiřího Macháčka. "Vůbec jsme o tom nepřemýšleli, byla to rychlá doba. Z klubů jsme najednou jezdili haly a turné, natáčeli jsme i filmovou hudbu, nebyl čas přemýšlet nad budoucností. Lidé na nás moc nesázeli, ale asi jsme je překvapili, že hrajeme dál a dál a líp a líp. Dnes už má kapela tolik písniček, že její jméno obstojí i bez zvýraznění Jirky, i když jeho práce s publikem je bezkonkurenční," řekl před časem ČTK Hladík.

Autorem textů Mig 21 je Macháček, hudbu skládá Polák. Před pěti lety kapela převzala platinovou desku za prodej 6000 kusů své zatím poslední desky s názvem Album.