Kapela Lucie zakončila křest knihy Fotografity pozdravem Sláva Ukrajině

Praha - Členové poprockové skupiny Lucie v pražském OC Palladium pokřtili knihu Fotografity. Lucie se sešla ve své nejznámější a nejúspěšnější sestavě včetně bubeníka Davida Kollera, o jehož přítomnost panovaly obavy. Kollera se totiž o víkendu angažoval v pomoci utečencům na ukrajinsko-slovenské hranici. Kapela křest zakončila přípitkem a pozdravem Sláva Ukrajině.

Fotogalerie

"Zažil jsme tam dojemné scény při setkání rodin," uvedl dnes ke svému působení na hranicích Koller. "Doufám, že nebude úplná válka, protože jinak nebude kultura. Protože víme, jak zpíval Karel Kryl, že Inter arma silent musae (Ve válce múzy mlčí). Tak bych byl rád, kdyby se hrálo," řekl ČTK.

Benefičního koncertu na pomoc lidem zasaženým konfliktem na Ukrajině, který se koná 1. března na pražském Václavském náměstí, se Koller ani Lucie zúčastnit nestihne. "Nevím, jestli taková akce pomůže, aby se nějací psychotici probrali, ale myslím, že je důležité, aby Ukrajinci věděli, že se o ně postaráme," prohlásil.

Objemná publikace Fotografity vážící přes tři kilogramy nabízí téměř 800 snímků z různých období, které hudebníci z Lucie vybírali z bezmála 10.000 fotografií. Kmotrem Fotografity se stal hudební publicista Honza Dědek, který na vzniku knihy s kapelou spolupracoval.

"Pokud máte mít v knihovně jednu knížku o muzice, tak by to mohla být tahle," řekl Dědek několika desítkám přítomných fanoušků, kteří si přišli pro autogramy. "Prožil jsem s touhle skupinou 30 let a bylo to poměrně zábavné. Většinou," dodal moderátor a autor, který o Lucii před časem napsal knihu Šrouby do hlavy.

Lucii vedle Kollera tvoří tvoří kytarista a zpěvák Robert Kodym, baskytarista P.B.Ch. (Petr Břetislav Chovanec) a klávesista Michal Dvořák. Publikaci Fotografity, která má 524 stran, vydalo na konci loňského roku nakladatelství Universum. Původně plánovaný křest musel být odložen kvůli protipandemickým opatřením.

Výběr snímků, mezi kterými nechybí inscenované fotografie a obálky časopisů a desek, doprovázejí komentáře od členů kapely. "Díky knize Fotografity jsem si znovu uvědomil, kolik krásných a nenahraditelných okamžiků jsem s kapelou prožil. O to víc jsem vděčný, že si můžu svůj pubertální sen žít a plnit dál," uvedl před časem klávesista Dvořák.

Snímky mnoha autorů mapují Lucii od jejích počátků v polovině 80. let 20. století a představují i bývalé členy nebo spolupracovníky jako Michala Penka, Tomáše Warchingera, Petra France, Marka Minárika nebo Tomáše Marka.

Lucie vstoupila na hudební scénu první singlovou nahrávkou v roce 1988. V následujících 16 letech vydala sedm řadových studiových alb, dvě koncertní dvojalba a jeden výběr hitů. V letech 1999 až 2002 čtyřikrát získala prvenství v anketě Český slavík. Její poslední vydanou deskou je EvoLucie z roku 2018. Letos v červnu chystá kapela další turné.