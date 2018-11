Ostrava - Kapela Lucie v úterý v ostravské Ostravar Aréně zahájí své koncertní turné. Na koncertech zazní nejen největší hity úspěšného uskupení, ale i skladby z desky EvoLucie, kterou skupina po šestnáctileté pauze vydala minulý týden. Česko-slovenské turné má celkem osm zastávek v Ostravě, Brně, Praze, Bratislavě a Košicích. Podle frontmana Davida Kollera na koncertech zazní 22 písniček, pět z nich bude z nové desky.

"Cvičíme to pilně už měsíc. Nějaké taháky stále ještě mám, ale myslím, že kapela to zvládá v pohodě," řekl dnes novinářům zpěvák a bubeník Koller. Dodal, že práce na desce začaly už loni v lednu a natáčelo se po roce příprav. "Letos jsme byli ve studiu od ledna do poloviny října. Tedy kromě prázdnin," dodal.

Kytarista Robert Kodym desku EvoLucie zařadil mezi dvě až tři nejpovedenější v historii skupiny. "Posuzovat, která deska je lepší či horší, je těžké. Nevím, zda je dobré o tom mluvit na veřejnosti. Máme spoustu desek. Některé jsou lepší, některé horší," dodal. Podle něj je ale rukopis kapely na nové nahrávce čitelný. "Je to stará dobrá klasická Lucie, která sem tam vystrkuje růžky z přítomnosti do budoucnosti. Ten název EvoLucie vlastně hodně sedí. Prostě zase je to ta rocková kapela z Prahy, která má hodně široký záběr," doplnil Kodym.

Kapela je v Ostravě dva dny, zkouší v Ostravar Aréně. Hala je v rámci turné druhá největší, takže zde mohou muzikanti a jejich technici vyzkoušet největší scénu. Po ostravském koncertu se skupina přesune na dva koncerty do Brna, následovat budou tři vystoupení v Praze. Nakonec zamíří na Slovensko, kde turné zakončí v Košicích.

Deska EvoLucie vyšla v pátek. Svými skladbami na ni přispěli všichni členové, spolu s Kollerem a Kodymem také baskytarista P.B.CH. a klávesista Michal Dvořák. O většinu textů se postaral Kodym.

Třináctipísňová kolekce se natáčela pod dohledem zvukaře a producenta Pavla Karlíka. Výsledný zvuk části skladeb vybrušovali i zkušení zahraniční producenti Mike Fraser, John Spiker, Mark Plati, Mike Clink nebo čeští zvukaři Ecson Waldes a Jiří Janouch. Mezi hosty nahrávky je zpěvačka Lenny, saxofonista Vratislav Brabenec z The Plastic People of the Universe nebo kytarista Phil X z kapely Bon Jovi.