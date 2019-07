Kapela Europe má k Česku zvláštní vztah, říká Joey Tempest

Liberec - Švédská poprocková skupina Europe, která byla největší hvězdou letošního festivalu Benátská! v Liberci, má k České republice speciální vztah. V tuzemsku, kde poprvé vystoupili v roce 1992, hráli již několikrát, bubeník Ian Haugland miluje české pivo a na nahrávání jejich alba Last Look at Eden se před jedenácti lety podílel i Český národní symfonický orchestr. V rozhovoru pro ČTK to řekl zpěvák a textař Joey Tempest.

"Mám rád české fanoušky, protože se jim líbí rokenrol a melodický švédský rock. Rádi sem jezdíme, vždycky jsme si to tady užili. Bohužel, teď si u vás nestihneme nic prohlédnout, protože už zítra (v sobotu) jedeme hrát na festival do Nizozemska," uvedl před pátečním koncertem Tempest.

Severská rocková hvězda si z Liberce odvezla zážitek ze setkání se slovenským zpěvákem Richardem Müllerem, který vystoupil před Europe. Na přání Tempesta se oba hudebníci setkali v zákulisí. "Právě jsem viděl na pódiu chlapíka, kterého jsem do dneška neznal. Sice jsem mu nerozuměl ani slovo, ale kapela i výrazný hlas interpreta se mi líbily. Bylo to moc zajímavé," prohlásil Tempest

Zpěvák narozený jako Rolf Magnus Joakim Larsson ve švédském Upplands Väsby nedaleko Stockholmu 19. srpna oslaví 56. narozeniny. Jejich turné s názvem Walk The Earth bude mít v té době pauzu, takže narozeniny oslaví s rodinou v Londýně, kde v současné době žije. "Pak budeme hrát na festivalech. Po vánoční přestávce nás čekají koncerty po celém světě. Ostatně, proto se turné jmenuje Walk The Earth (Procházka po Zemi). Už jsme byli v Austrálii, Japonsku, Evropě, pojedeme do Spojených států, Jižní Ameriky a nejspíš i někam do Asie," uvedl.

Zatím své poslední studiové album Walk The Earth Europe vydali v roce 2017 a v současné době plánují novou nahrávku. "Začínáme na ní pracovat, ale kvůli turné, které bude pokračovat příští rok, teď není moc času. Ale brzy už začneme psát nové písničky," podotkl Tempest.

Výrazný zpěvák je podepsán jako autor pod nejslavnější skladbou Europe The Final Countdown, která vyšla v roce 1985 na stejnojmenném albu. Píseň se vyšplhala na první příčku hitparád 26 zemí světa a celosvětově se jí prodalo více než osm miliónů kopií. "Složil jsem tu hudbu na klavésy, ale to už je dávno, někdy na konci 70. let. Byl jsem ještě šestnáctiletý školák. Pak jsem s ní dlouho nic neudělal, odložil jsem psaní na hodně let a natočil The Final Countdown až v roce 1985," vzpomínal.

Tempest založil s Johnem Norumem, Tony Renem a Peterem Olssonem v roce 1979 skupinu Force, v roce 1982 přejmenovanou na Europe. Po jejím rozpadu se v roce 1993 vydal na sólovou dráhu. Po znovuobnovení skupiny v roce 2004 se stal opět jejím zpěvákem.