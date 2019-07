Kapela Amy Winehouseové v dubnu v Praze oslaví dílo zpěvačky

Praha - Tvorbu zpěvačky Amy Winehousové, která ve věku 27 let v červenci 2011 zemřela na otravu alkoholem, oslaví v dubnu v pražském Divadle Hybernia její původní kapela. ČTK o tom za pořadatele informovala Kateřina Červinková z agentury Brnokoncert. Skupina na turné s názvem Forever Amy zavítá i do dalších zemí Evropy, například do Německa nebo Dánska.

"Show Forever Amy, která vyprodává hudební sály v rámci masivního turné po celé Evropě, nerozptyluje divákovu pozornost všemožnými efekty, ale soustředí se na vynikající zpěv a hudbu, takže je důstojnou poctou a zároveň velice autentickým představením, díky kterému znovu na pódiu ožívá legenda Amy," uvedla Červinková.

Winehouseovou ve světě nejvíce proslavilo její druhé a zároveň poslední album Back to Black z roku 2006, za něž zpěvačka získala pět cen Grammy. Do povědomí vešla ale i díky svým skandálům a konfrontacím s reportéry bulvárních médií.

Zpěvačka se syrově zabarveným hlasem bojovala se závislostí na drogách a alkoholu, tématu věnovala i jeden ze svých neznámějších hitů Rehab. V roce 2013 se stala prvním umělcem posmrtně nominovaným na cenu Brit Award.

V kapele, která se v Hybernii představí 27. dubna příštího roku, hrají hudebníci, kteří Winehousové pomáhali vytvářet její nadčasový zvuk, uvedla Červinková. "V roli Amy vystoupí sicilská neo-soulová a jazzová zpěvačka Alba Plano," doplnila.