Kapacity testovacích míst v Praze i Brně jsou pro dnešek plné

Praha/Brno/Litoměřice - Dnešní kapacita testovacích míst studie covid-19 v populaci byla v Praze naplněna po 15 minutách. Lidé stojí dlouhé fronty, na všechny se nedostane. Odběrovou kapacitu již naplnili i zájemci o testy v Brně. Lidé už nemají do stanů na Moravském náměstí ani u kampusu chodit. Obrovský zájem je o testování také v Litoměřicích. Od rána stály před výstavištěm Zahrady Čech stovky lidí. Podle mluvčí města zatím zdravotníci ale stíhají otestovat všechny příchozí. Dnešek je prvním dnem testování, testovat se začalo v 8:00.

Výsledky testování v určených krajích, které mají záměrně různou epidemiologickou výchozí situaci, poslouží pro studii kolektivní imunity. Ta by měla začátkem května ukázat, jak je populace takzvaně promořená, tedy kolik lidí mohlo nemoc prodělat bez příznaků či může být přenašečem. Pomůže to při rozhodování o uvolňování opatření kvůli koronaviru. V ČR je k dnešnímu ránu přes 7100 potvrzených případů nemoci covid-19.

Výzkumníci vybrali regiony, které se epidemiologicky velmi liší. Od Jihomoravského kraje a Brna, kde jsou tři až čtyři desítky nakažených na 100.000 obyvatel, přes Prahu (123) a Olomouc (161) po Litoměřice (400) a Uničov a Litovel (665).

Kapacity testovacích míst byly v Praze plné po 15 minutách

Dnešní kapacita testovacích míst studie covid-19 na testování kolektivní imunity v populaci byla v Praze naplněna zhruba po 15 minutách od jejich otevření. Stovky lidí stojí v dlouhých frontách, na poslední se dnes zřejmě nedostane. Lidé by proto měli zvážit přijít v pátek nebo v dalších dnech, řekla ČTK mluvčí 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Petra Klusáková. Za hodinu stihnou v každém stanu zhruba 30 až 40 lidí. Celkem má být do studie zapojeno asi 27.000 lidí, za Prahu 5000.

"Zájem předčil veškerá naše očekávání. Lidé by měli zvážit, jestli nedorazit později. Budeme pokračovat ještě dalších sedm či osm dní a budeme pravidelně informovat o tom, jaké věkové skupiny jsou naplněny," řekl novinářům děkan 1. LF Aleksi Šedo. V plánu je v Praze otestovat tisícovku dětí mezi osmi a 17 lety věku, 1500 lidí mezi 18 a 39 let, 1500 lidí mezi 40 a 59 let a 1000 lidí od 60 do 89 let.

Před vyšetřením krve vyplní každý zájemce o test dotazník a souhlas se zapojením do studie. "Samotné vyšetření je triviální, odběr krve z bříška prstů. Znají to třeba diabetici, kteří si měří glykémii," popsal Šedo. Kapka krve se pak dá spolu se dvěma kapkami reakčního činidla do testovací pipety a během deseti až 15 minut je znám výsledek. "Je-li negativní, tak se s onemocněním s velkou pravděpodobností nesetkal. Je-li pozitivní, tak onemocnění v minulosti prodělal, a to způsobem, který mohl být i bez klinických příznaků," dodal s tím, že pozitivní zájemce čeká ještě klasický test z výtěru z nosohltanu a izolace do doby, než budou znát výsledek.

"Množství lidí, kteří nemoc prodělali bez klinických příznaků, nebude velké. Jedním z cílů této studie je, aby bylo zjištěno, jak opravdu velké je," uvedl Šedo. Podle toho pak bude možné podle něj i plánovat kapacity ve zdravotnictví. S podílem bezpříznakových nemocných počítají i modely odhadující budoucí vývoj epidemie, které připravuje Ústav zdravotnických informací a statistiky.

Provoz odběrových míst zajišťují akademická pracoviště, v Praze zejména medici z 1. LF a armáda. Centra umístěná v Zítkových sadech, Kateřinské zahradě a na náměstí Míru v Praze 2 otevřela v 10:00 ráno, první lidé u nich čekali už před osmou hodinou. V Kateřinské zahradě testují do 15:00 seniory, ve frontě mezi nimi docházelo i ke konfliktům, které řešili organizátoři i městská policie. Od 15:00 je pak místo vyhrazené pro testování dětí.

Na místě pro dospělé do 59 let na náměstí Míru čekaly stovky lidí už hodinu před otevřením. "Podle předcházející zkoušky by mělo být otestováno asi 30 nebo 40 osob za hodinu. Ovšem třeba to půjde rychleji," uvedl mluvčí armády Jiří Havel. Lidé ve frontách si podle zpravodajky ČTK na místě například čtou knihy nebo sledují informace na mobilech. Nejvíce zájemců je ve věku 30 až 35 let, podíl žen a mužů je zhruba vyrovnaný.

Davy lidí přišly na testování v Brně, kapacita je dnes vyčerpaná

Obrovský zájem vyvolalo dnes v Brně testování kolektivní imunity vůči koronaviru, které ráno začalo na dvou místech. Zájemci čekali ve frontách už před zahájením testování v 8:00. Ani ne tři hodiny po otevření stanů organizátoři vyzvali lidi, aby už dnes nechodili, protože naplnili denní kapacitu. V jednom stanu stačí za den otestovat asi 350 lidí. Stany budou na Moravském náměstí a u univerzitního kampusu týden od 8:00 do 18:00. Pro příští dny se uvažuje o rezervačním systému.

"Nově příchozí dostávají informaci, že už je naplněná denní kapacita, a proto by měli přijít jindy," uvedla mluvčí Masarykovy univerzity v Brně Tereza Fojtová. Michaela Jelínková z Ústavu zdravotnických informací a statistiky řekla ČTK, že na další dny vzniknou koridory a zváží se zřízení rezervačního systému, což by mohlo komplikace kvůli velkému zájmu vyřešit.

První zájemci se u stanů začali objevovat už v 6:30 ráno. Byli to především starší lidé, protože mezi 8:00 a 10:00 je testování vyhrazeno pro seniory. Někteří se dohadovali kvůli předbíhání nebo věku. Situaci dopoledne uklidnili vojenští a městští policisté, kteří lidi v řadách usměrňovali.

Kapacity pro dnešek jsou vyčerpané také na odběrových místech v Praze. Lidi, kteří teď stojí na konci front, zřejmě stihnou otestovat až večer. V Litoměřicích, kde se rovněž v rámci studie testuje, zatím podle informací ČTK zvládají odbavit všechny příchozí.

Rychlotesty z krve ukážou, zda mají lidé na koronavirus protilátky, což by mohlo znamenat, že nemocní buď byli, nebo nemoc právě prodělávají bez příznaků. Bude-li test pozitivní, lidé podstoupí klasické testy, které nemoc potvrdí, nebo vyloučí. Testování se mohou zúčastnit občané ČR s trvalým nebo dlouhodobě přechodným pobytem v Brně a na Brněnsku, bez akutních potíží a bez diagnózy a příznaků nemoci covid-19. Lidem se měří teplota, podmínkou je nižší než 37,3 stupně Celsia.

Testování vzbudilo v Litoměřicích velký zájem

Obrovský zájem je v Litoměřicích o testovací studii zaměřenou na zjištění úrovně kolektivní imunity vůči onemocnění covid-19. Od rána stály před výstavištěm Zahrady Čech, kde se v pavilonu G odebírají vzorky, stovky lidí. Podle mluvčí města Evy Břeňové zatím zdravotníci stíhají otestovat všechny příchozí. Řekla to dnes v 10:30 ČTK. Na odebírání vzorků se podílí zdravotníci a lékaři, řekla novinářům koordinátorka testování Marcela Koudelková z Ústavu zdravotnických studií a statistiky. Testování začalo v 8:00, potrvá podle předpokladů zhruba týden.

Na Litoměřicku je v kraji nejvíc potvrzených případů nákazy koronavirem, podle krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem jich ke středečnímu večeru bylo přes 230. Testovat se však budou podle Břeňové pouze obyvatelé Litoměřic. "Předpokládá se, že budou odebrány 3000 vzorků, a to ve třech věkových kategoriích, přičemž z každé věkové kategorie to má být 1000 vzorků," řekla dnes novinářům Břeňová.

Zdravotníci budou odebírat krev od 8:00 do 18:00, první dvě hodiny byly vyhrazeny pro občany od 60 do 89 let. Dalšími kategoriemi jsou lidé ve věku od 40 do 59 let a od 18 a do 39 let.

Studie poskytne odborníkům informace potřebné v boji proti pandemii koronaviru, ukáže, v jaké míře přišli lidé s koronavirem do kontaktu. Odborníci díky studii také zjistí klíčové údaje pro výzkum choroby covid-19, kterou nový typ koronaviru způsobuje.

Testování by mělo skončit 1. května. "Nikdo nedokáže odhadnout, jakou rychlostí se tak bude dít," uvedla Břeňová. Podle Koudelkové se kvůli enormnímu zájmu lidí o odběry počítá s brzkým ukončením testování. "Máme určité kapacity, teď se teprve rozjíždíme, ale budeme se snažit vyhovět všem," řekla Koudelková. O tom, že by se počet testovaných měl navyšovat, nemá informace.

Testovací stany v Brně a v Praze dnes také zaznamenaly ohromný zájem. Tam už je kapacita pro dnešek vyčerpaná a další zájemci už by v těchto městech dnes chodit neměli.

Příchozím účastníkům studie se po vyplnění potřebných dokumentů odebere krev z prstu. Ke zjištění pozitivity slouží test, kde se po 15 až 20 minutách objeví, zda je, nebo není osoba pozitivní, a pokud ano, test ukáže i případné protilátky testovaného vůči nemoci covid-19. "V případě, že je pozitivní, pokračuje do druhé větve a to jest faryngeální stěr, který provádějí zdravotníci armády," řekla Koudelková a doplnila, že poté by měl člověk kontaktovat hygienickou stanici.

Armáda zabezpečuje chod odběrového místa. "Do našeho stanu přijdou občané, kteří měli při prvním rychlotestu pozitivní nález," řekl novinářům Jan Schwarzbach z krajského vojenského velitelství. Dodal, že vzorky budou vojáci přepravovat do laboratoře.

V Litoměřicích se nemoc rozšířila v domově důchodců, kde onemocnělo asi 70 klientů a zaměstnanců. Uničov a Litovel byly dva týdny na začátku epidemie uzavřené kvůli vysokému výskytu nakažených. Tam testování začne v pátek a bude kvůli podrobnějšímu zkoumání odebráno účastníkům studie více krve do zkumavky.