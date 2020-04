Kapacita testovaných dětí se v Praze naplnila

V odběrovém stanu v Kateřinské zahradě v Praze začalo 23. dubna 2020 testování dobrovolníků do studie kolektivní imunity vůči koronaviru. Studie má ukázat, jaký podíl obyvatel už má proti koronaviru protilátky a získal případně imunitu.

V odběrovém stanu v Kateřinské zahradě v Praze začalo 23. dubna 2020 testování dobrovolníků do studie kolektivní imunity vůči koronaviru. Studie má ukázat, jaký podíl obyvatel už má proti koronaviru protilátky a získal případně imunitu. ČTK/Šulová Kateřina

Praha/Litoměřice - V Praze se dnes naplnila kapacita odběrů pro studii kolektivní imunity vůči covid-19 u dětí od 8 do 17 let. U seniorů a lidí 40 až 59 let už v sobotu. V Litoměřicích pokračuje testování čtvrtý den. Zájem je větší než v sobotu, dopoledne čekali lidé na odběry ve frontě.

V Praze se dnes před 15:00 naplnila potřebná kapacita dětí testovaných v rámci studie kolektivní imunity, která má zjistit výskyt nemoci covid-19 v populaci. Zájemci byli otestováni v Kateřinské zahradě. V Praze tak už byly naplněny všechny potřebné věkové kategorie s výjimkou chronicky nemocných pacientů, které zve Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM), a lidí, které k testování vybízí Český statistický úřad (ČSÚ). ČTK to řekla mluvčí 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Petra Klusáková. Za tři dny bylo v Česku vyšetřeno přes 12.000 z plánovaných 27.000 lidí, uvedla tisková mluvčí ministerstva zdravotnictví Renata Povolná. Testuje se i v dalších městech v republice.

"Český statistický úřad zve prostřednictvím SMS zpráv populační průřez. Jde o nízké stovky osob. IKEM zve chronicky nemocné pacienty, kteří mají kardiovaskulární choroby nebo trpí diabetem a podobně. Také se jedná o poměrně nízký počet testovaných osob," řekla Klusáková. Mluvčí doplnila, že by jich mělo být asi 200 denně a budou je v Kateřinské zahradě testovat až do úterý 28. dubna mezi 10:00 a 20:00. Zvaní lidé se podle organizátorů mohou testování po vyzvání SMS zprávou zúčastnit, přestože testované kapacity dané věkové kategorie byly už v Praze naplněny, řekla Klusáková.

V SMS zprávě je uveden den a časové rozmezí, kdy se mají lidé dostavit. Samotné testování je dobrovolné. Chronicky nemocní pacienti Kardiocentra, Transplantcentra či Centra diabetologie v IKEM do 89 let jsou testováni také přímo v institutu. Již dříve mluvčí IKEM Markéta Šenkýřová ČTK řekla, že se bude pro studii testovat 2000 takových osob.

Pro potřeby studie bylo v Praze otestováno 1000 dětí a mladistvých, přičemž k dnešní 15. hodině byla kapacita testovaných v této kategorii naplněna, uvedla Klusáková.

Testování v Praze zajišťuje 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Armáda České republiky. Odběrová místa na náměstí Míru a v Zítkových sadech byla z důvodu naplněnosti testovaných kategorií dospělých k dnešnímu dni uzavřena. Kapacita byla naplněna i u seniorů v Brně.

V Litoměřicích pokračuje čtvrtý den testování kolektivní imunity

V Litoměřicích pokračuje čtvrtý den testování pro studii kolektivní imunity na covid-19. Zájem je dnes větší než v sobotu, dopoledne čekali lidé na odběry ve frontě. Do dnešních 11:00 otestovali na výstavišti Zahrada Čech zhruba 210 lidí, zejména seniory. Od 08:00 do 10:00 jsou ale odběrové stany vyhrazeny lidem starším 60 let, řekl ČTK Miroslav Letafka z krizového řízení litoměřické radnice.

Před polednem už podle Letafky na výstavišti přibylo mladších ročníků. Právě lidí z věkové skupiny od 18 do 39 let přišlo zatím na testování nejméně. "Lidé ale mohou přijít i odpoledne," řekl Letafka. Testuje se až do 18:00 a pokračovat se s největší pravděpodobností bude v Litoměřicích i v pondělí.

Testování pro studii kolektivní imunity na nový koronavirus začalo ve čtvrtek. Studie má ukázat, jaký podíl obyvatel různých regionů už má proti koronaviru protilátky a získal případně imunitu. Testy by mělo projít až 27.000 lidí nejen z Litoměřic, ale také z Prahy, Brna a okolí, Olomouce a okolí, Litovle a Uničova. Výsledky by měly být začátkem května.

Na Litoměřicku je nejvíc potvrzených případů nákazy novým koronavirem v Ústeckém kraji. Podle informací z Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem jich je bezmála 240, to je polovina potvrzených případů v kraji. Testování se však mohou zúčastnit jen obyvatelé Litoměřic. Celkem by tam měli otestovat 3000 lidí, za první tři dny jich přišlo 1760.