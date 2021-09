Kantar: Volby do Sněmovny by v září vyhrálo ANO těsně před Spolu

Děti vhazují do urny lístek za voličku (v pozadí) v první den voleb do Poslanecké sněmovny 20. října 2017 ve volební místnosti v Praze-Hostivaři.

Děti vhazují do urny lístek za voličku (v pozadí) v první den voleb do Poslanecké sněmovny 20. října 2017 ve volební místnosti v Praze-Hostivaři. ČTK/Šulová Kateřina

Praha - Volby do Sněmovny by v září vyhrálo vládní hnutí ANO se ziskem 24,5 procenta hlasů, těsně za ním by s 23 procenty skončila koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL). Třetí by byla koalice Pirátů a STAN, kterou by volilo 20,5 procenta Čechů. Vyplynulo to z volebního modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi. Do dolní komory by se podle něj ještě dostalo SPD s 11,5 procenta hlasů. Na pětiprocentní hranici nutné pro zisk sněmovních mandátů by byli komunisté, vládní ČSSD a Přísaha Roberta Šlachty by měly kolem čtyř procent hlasů.

Proti srpnovému průzkumu Kantaru si ANO pohoršilo o tři procentní body, zatímco Spolu si připsalo navíc zisk dvou bodů. O 1,5 bodu si polepšilo i SPD a sociální demokraté o bod. Naopak podpora Pirátů a STAN klesla o půl bodu a Přísaha Roberta Šlachty si pohoršila proti prázdninám o dva body. Podpora KSČM se nezměnila. Autoři průzkumu upozorňují na to, že statistická chyba činí plus minus jeden bod u stran s nízkým ziskem až plus minus 3,2 procentního bodu u stran s vysokým ziskem.

Při přepočtu na mandáty podle novely volebního zákona, podle které se bude postupovat při říjnových volbách, a na základě stranických preferencí z posledních dvou průzkumů Kantaru by ANO nyní získalo ve Sněmovně 66 křesel. Koalice Spolu by získala 54 mandátů a Piráti se STAN 48 mandátů. SPD by mělo 24 poslanců a komunisté osm. Nyní vládní ČSSD model nepřisoudil ani jeden mandát, stejně tak ani Šlachtově Přísaze.

Pokud by spojily síly koalice Spolu s Piráty a STAN, disponovaly by ve Sněmovně 102 hlasy. Vedle toho by mohly vzniknout menšinové koalice. Například koalice ANO, SPD a KSČM by měla 98 mandátů a ANO při spojení s komunisty by mělo dohromady 74 mandátů, vyplynulo z modelu Kantaru.

"Výsledek voleb je ale stále nejistý, jelikož průzkumy ukazují velmi těsné soupeření mezi největšími stranami," doplnil analytik agentury Kantar Pavel Ranocha.

Poslední průzkum se uskutečnil od 13. do 22. září a zúčastnila se ho tisícovka lidí, kteří nevylučují účast ve volbách a nepovažují za pravděpodobné, že volbu preferované strany změní.