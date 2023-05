Kantar: Sněmovní volby by vyhrálo ANO, vládní koalice by většinu nezískala

Praha - Sněmovní volby by na přelomu dubna a května vyhrálo hnutí ANO se ziskem 31 procent hlasů. Koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) by získala 25 procent hlasů. Vyplývá to z modelu agentury Kantar pro Českou televizi (ČT), který vznikl před oznámením vládního úsporného balíčku. V součtu s Piráty a STAN by vládní koalice většinu ve Sněmovně nezískala, měla by 43 procent hlasů.

Předpokládaný zisk koalice Spolu je proti předchozímu modelu o 2,5 procentního bodu nižší. Opoziční ANO si pohoršilo o 1,5 bodu. "Z aktuální situace s mandáty vyplývá, že by vládní koalice nesložila většinu, a to ani kdyby kandidovalo hnutí SPOLU, a ani se stranami samostatně. Pak se nabízí otázka, ke komu by se přiklonila ČSSD,“ uvedla v ČT analytička Kantar Nikola Kopáčová. Třetí místo pomyslného žebříčku obsadili podle ČT Piráti se ziskem 11,5 procenta hlasů. Do dolní komory by se dostala ještě SPD s 9,5 procenta, STAN s 6,6 procenta a ČSSD s 5,5 procenta hlasů.

V případě, že by strany kandidovaly jednotlivě, zvítězila by opět ANO s 30,5 procenta, druhá ODS by měla 17 procent a Piráti 11 procent hlasů. „Situace se pozvolna horší u ODS, u které počet voličů klesá, přičemž voliči nejčastěji přechází k hnutí ANO. Je velmi dobře vidět jednotící linka, kterou je velká nespokojenost s prací vlády,“ doplnila analytička. Místa ve Sněmovně by dále získala SPD s devíti procenty, STAN se šesti, ČSSD s 5,5 procenta a na hranici volitelnosti by se ocitla KDU-ČSL s pěti procenty hlasů.

Do volebního modelu pro jednotlivé strany vstoupilo od 17. dubna do 5. května 981 respondentů. Statistická chyba průzkumu je v rozmezí od 1,1 do 3,5 procentního bodu v obou směrech.

Volební modely agentury Kantar (výsledky v procentech):

Duben 2023 Březen 2023 Únor 2023 Říjen 2022 září 2022 Srpen 2022 ANO 30,5 29,5 29,5 26,5 29,5 30,5 ODS 17 20 21,5 21,5 18 19,5 Piráti 11 11 9 11,5 9 8,5 SPD 9 8 8,5 11 11,5 11 STAN 6 5,5 7 6 7,5 6,5 TOP 09 5 4 5 5,5 4,0 4,5 ČSSD 5,5 5 4,5 3,5 2,5 3 KDU-ČSL 5 3 4 3,5 6 4 Přísaha 2,5 3,5 2,5 2,5 4 3 KSČM 2,5 2,5 2 2,5 2 3,5 PRO 2022 2 3 - - - -

Zdroj: Kantar pro ČT