Praha - Volby do Sněmovny by v říjnu podle modelu Kantar CZ pro Českou televizi vyhrálo hnutí ANO s 27 procenty, od září i loňských sněmovních voleb 2,5 procentního bodu ztratilo. Pokles postihl i sociální demokraty, kteří spadli na 5,5 procenta, což je jejich nové minimum a pokles o půldruhého procentního bodu. Model dnes zveřejnila Česká televize (ČT) v pořadu Otázky Václava Moravce.

Piráti by podobně jako předminulý měsíc měli 16 procent, od loňských sněmovních voleb posílili o pět procentních bodů. Třetí ODS by měla 14 procent, za rok si polepšila o 2,5 procentního bodu. Říjnové modely agentury Median a CVVM takovýto trend u těchto stran nepotvrdily.

Pokles podle modelu Kantar CZ postihl hnutí SPD s říjnovými 7,5 procenty, což je o tři procentní body méně než v loňských volbách. Starostové naopak posílili na sedm procent o dva procentní body. Těsně za nimi by byli komunisté (6,5 procenta) a lidovci (šest procent). O jeden procentní bod si od září polepšili podobně jako TOP 09, která by obhájila místa ve Sněmovně s pětiprocentním ziskem. Ztráta ČSSD podle analytika Pavla Ranochy je zapříčiněna tím, že od sociálních demokratů začali odcházet k Pirátům nebo Starostům voliči nespokojení s jejich vládním angažmá a vnitrostranickými rozepřemi. Průzkum provedla agentura zhruba rok po loňských sněmovnách volbách, tedy ve dnech od 6. do 26. října na reprezentativním vzorku 1200 respondentů. Statistická chyba volebního modelu se pohybuje u jednotlivých stran v rozmezí od jednoho do tří procentních bodů. Podle agentury Median, která svůj model zveřejnila v pátek, by ANO v říjnu vyhrálo volby přes mírné meziměsíční oslabení s ziskem 28,5 procenta hlasů. Pohoršila si i ODS, která by stejně jako Piráti dostala 12 procent. ČSSD, SPD a KSČM se pohybovaly na devítiprocentní hranici, STAN, TOP 09 a KDU-ČSL na pětiprocentní. ANO by podle souběžně zveřejněného průzkumu CVVM v říjnu dostalo 30 procent hlasů, ODS by si polepšila na 19 procent, Piráti by byli třetí s 11 procenty. Průzkumy se výrazněji lišily nejen u zisku ODS, ale také u lidovců a SPD. Hnutí Tomia Okamury by obdrželo podle CVVM pět procent a KDU-ČSL sedm procent.