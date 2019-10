Kantar CZ: ČSSD v září klesla na hranici vstupu do Sněmovny

Praha - Podpora vládní ČSSD v září o jeden procentní bod klesla, menší vládní strana se podle modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi dostala na pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Sněmovny. Naopak o dva procentní body na 6,5 procenta posílila od srpna KSČM, která vládu hnutí ANO a sociálních demokratů toleruje. Ve volbách by zvítězilo ANO, udrželo podporu 30 procent. Podle volebního modelu, který dnes zveřejnila Česká televize, by se do Sněmovny dostalo devět stran.

Piráti by v září dostali 15,5 procenta hlasů, meziměsíční pokles činí 1,5 procentního bodu. ODS zůstala na podpoře 14,5 procenta. O dva procentní body si pohoršilo hnutí SPD, získalo v září by získalo šest procent hlasů.

Podpora STAN vzrostla o půl procentního bodu na 5,5 procenta. Na pěti procentech byly vedle ČSSD také TOP 09 a KDU-ČSL. Lidovcům se zisk v porovnání se srpnem nezměnil, TOP 09 si polepšila o půl procentního bodu.

Nezměnila se podpora nového uskupení Václava Klause mladšího Trikolóra. Získalo by 3,5 procenta hlasů, což by na vstup do Sněmovny nestačilo. Zisk Trikolóry dal analytik Kantar CZ Pavel Ranocha do souvislosti s klesající podporou hnutí SPD. "Zhruba polovina, nebo dokonce více než polovina lidí, kteří odešli od tohoto hnutí, se přesunuli k Trikolóře," uvedl. Klause mladšího podle Ranochy pokládají za zkušenějšího a serióznějšího politika.

Průzkum se uskutečnil mezi 16. zářím a 5. říjnem mezi 872 respondenty, kteří nevylučují účast ve volbách a uvádějí, že svůj výběr nezmění. Statistická chyba činí 1,3 procentního bodu až tři procentní body.