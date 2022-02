Kanonýr Schick má trhlinu v lýtkovém svalu, chybět bude několik týdnů

Leverkusen (Německo) - Český fotbalový útočník Patrik Schick z Leverkusenu má po zranění v pátečním ligovém utkání v Mohuči trhlinu v levém lýtkovém svalu. Potvrdilo to dnešní vyšetření magnetickou rezonancí. Bayer na webu uvedl, že autor dvaceti bundesligových branek v této sezoně bude chybět několik týdnů.

Zranění ohrožuje Schickovu účast v play off o postup na mistrovství světa. České fotbalisty čeká 24. března semifinálový souboj ve Švédsku, v případě vítězství by hráli s lepším z duelu Rusko - Polsko.

Trenér národního týmu Jaroslav Šilhavý nicméně doufá, že se Schick stihne dát do play off do pořádku. "S Patrikem jsem v kontaktu. Samozřejmě je to před baráží nepříjemná zpráva. Ale věřím, že zranění vyléčí a budeme s ním moci naplno počítat," uvedl Šilhavý pro česká média.

Schick dal v pátečním utkání 23. kola už dvacátý gól v této sezoně bundesligy, v níž táhne Leverkusen za postupem do Ligy mistrů. Krátce po přestávce ale musel střídat poté, co si už zhruba po půlminutě hry bez cizího zavinění poranil levé lýtko. Třetí tým tabulky v Mohuči neudržel dvakrát vedení a prohrál 2:3.

Více gólů než Schick dal v tomto bundesligovém ročníku jen Polák Robert Lewandowski, který nasázel v dresu mistrovského Bayernu Mnichov 26 branek.