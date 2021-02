Kanonýr Pastrňák zařídil výhru Bostonu hattrickem a asistencí

New York - Hokejový kanonýr David Pastrňák zazářil třemi góly a jednou asistencí při vítězství Bostonu ve středečním utkání NHL na ledě Philadelphie 4:3 v prodloužení. Za poražené jednou skóroval útočník Jakub Voráček, který je s 11 body za tři branky a osm asistencí z 11 utkání nejproduktivnějším českým hráčem v sezoně.

Pastrňák už po 12 sekundách otevřel skóre. Prosmýkl se kolem Shaynea Gostisbehereho a z úhlu překonal Cartera Harta. Po obratu Flyers na 3:1 ve třetí třetině dalšími dvěma góly v přesilových hrách vynutil prodloužení. V 53. minutě po povedené kombinaci Bruins zamířil do odkryté branky a v čase 59:45 se prosadil při power play při hře šesti proti čtyřem z dorážky. Dovršil devátý hattrick v kariéře v základní části NHL, ještě jeden třígólový zápas zaznamenal v play off.

Po 31 sekundách nastavení rozhodl v další početní výhodě po Pastrňákově přihrávce Patrice Bergeron, který v utkání zaznamenal rovněž čtyři body. Asistenci si připsal také David Krejčí.

"Je to střelec, který rozhoduje zápasy. Přesně hráč, kterého potřebujeme. Po návratu vypadá plný energie a ukazuje, jak je pro nás důležitý. Jsme rádi, že se vrátil," pochválil Pastrňáka trenér Bruins Bruce Cassidy.

Do sezony vstoupil Pastrňák po zářijové operaci kyčle až 30. ledna a ve třech zápasech stihl obhájce Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce NHL nasbírat už sedm bodů za pět branek a dvě asistence.

"Rekonvalescence byla dlouhá, nikdy předtím jsem nic takového nezažil, proto jsem se opravdu těšil, až se vrátím. Dnes mi hodně pomohli spoluhráči, myslím, že chemie mezi námi stále funguje," pochvaloval si Pastrňák.

Druhou branku Flyers vstřelil ve 42. minutě Voráček, který si u levé tyče našel nabídku od Travise Sanheima a překonal bezmocného Tuukku Raska. "Chtěli jsme zápas dovést do vítězného konce. Nepovedlo se, ale musíme jít dál. Za dva dny tu s Bostonem hrajeme znovu, takže se na to musíme připravit," řekl střelec třetího gólu Flyers Joel Farabee.

Ve druhém středečním duelu obhájci Stanleyova poháru z Tampy Bay porazili Detroit 5:1 a posunuli se na první místo Centrální divize. Jednou asistencí se na výhře Lightning podílel útočník Ondřej Palát.

Detroit nezvládl vstup do utkání a po necelých pěti minutách prohrával už 0:3. Nápor Tampy Bay odnesl brankář Thomas Greiss, který krátce po třetí inkasované brance střídal. Německý gólman od příchodu do Detroitu ještě nezvítězil. V osmi duelech, do kterých nastoupil, získali Red Wings pouze dva body za prohry v nastavení.

"Thomasovi (Greissovi) jsme vzadu vůbec nepomohli. Myslím, že každý z nás musí být frustrovaný z výkonů, které předvádíme. Musíme si vyříkat, co děláme. Na ledě musíme začít odvádět lepší práci," neskrýval rozladění útočník Red Wings Luke Glendening.

Detroit prohrál posedmé v řadě a na posledním místě divize ztrácí dva body na sedmý Nashville. Predators ale mají dva zápasy k dobru.

Výsledky NHL:

Tampa Bay - Detroit 5:1 (3:0, 2:1, 0:0)

Branky: 2. Hedman, 4. Cirelli, 5. McDonagh, 28. B. Point (Palát), 32. Killorn - 30. Mantha. Střely na branku: 24:17. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Hedman, 2. Coleman, 3. Killorn (všichni Tampa Bay).

Philadelphia - Boston 3:4 v prodl. (0:1, 1:0, 2:2 - 0:1)

Branky: 36. K. Hayes, 42. Voráček, 49. Farabee - 1., 53. a 60. Pastrňák, 61. Bergeron (Pastrňák, Krejčí). Střely na branku: 25:35. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Bergeron, 2. Pastrňák (oba Boston), 3. J. van Riemsdyk (Philadelphia).

Tabulky NHL

Centrální divize:

1. Tampa Bay 8 6 1 1 29:17 13 2. Carolina 7 6 0 1 22:13 12 3. Dallas 7 5 1 1 29:17 11 4. Florida 6 5 1 0 22:16 11 5. Columbus 11 4 3 4 27:34 11 6. Chicago 11 3 4 4 29:35 10 7. Nashville 9 4 0 5 22:29 8 8. Detroit 11 2 2 7 21:40 6

Severní divize:

1. Montreal 10 7 2 1 44:27 16 2. Toronto 10 7 1 2 33:29 15 3. Winnipeg 10 6 1 3 35:31 13 4. Edmonton 12 6 0 6 42:43 12 5. Vancouver 13 6 0 7 45:48 12 6. Calgary 9 4 1 4 26:23 9 7. Ottawa 10 1 1 8 24:48 3

Východní divize:

1. Boston 10 7 2 1 34:23 16 2. Philadelphia 11 7 2 2 38:35 16 3. Washington 10 6 3 1 38:34 15 4. Pittsburgh 10 5 1 4 30:37 11 5. Buffalo 10 4 2 4 30:32 10 6. New Jersey 9 4 2 3 23:26 10 7. NY Rangers 9 3 2 4 25:26 8 8. NY Islanders 9 3 2 4 19:24 8

Západní divize:

1. Colorado 11 7 1 3 38:24 15 2. St. Louis 10 7 1 2 36:32 15 3. Minnesota 11 6 0 5 30:30 12 4. Vegas 7 5 1 1 23:17 11 5. Anaheim 11 4 2 5 19:28 10 6. Los Angeles 9 3 2 4 26:29 8 7. Arizona 9 3 1 5 23:26 7 8. San Jose 8 3 0 5 22:31 6