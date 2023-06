Kanoistka Gabriela Satková má radost, že se přibližuje hvězdné Foxové

Praha - Kanoistka Gabriela Satková je ráda, že se postupně přibližuje absolutní světové špičce, kterou v její kategorii ztělesňuje Australanka Jessica Foxová. Už prý není mezi elitními závodnice tolik "vyjukaná" jako dříve. Řekla to novinářům po dnešním závodě Světového poháru v Troji, kde získala bronzovou medaili.

Za olympijskou šampionkou Foxovou, která měla dvousekundovou penalizaci, zaostala po čisté finálové jízdě o 1,89 sekundy. "Z toho mám radost. Pamatuju, že když jsem začínala, končila jsem za Jessicou třeba o osm sekund. Že jsem o takový kousek za ní, to mě motivuje makat dál a soutěžit s ní víc. Jsem ráda, že se na ty holky dotahuju a že už to není jako dřív, kdy jsem byla ráda, že jsem ve finále. Teď jsem ráda, že jsem ve finále a že můžu útočit na medaili," radovala se jednadvacetiletá česká reprezentantka.

Když před třemi lety vyhrála v Praze evropský šampionát, bylo to překvapení i pro ni samotnou. Teď už se necítí mezi elitními kanoistkami tak "vyjukaná". "Pocit benjamínka tam ještě trošku je, ale pomaličku sbírám zkušenosti a už mám pocit, že sem víc patřím," svěřila se bronzová medailistka z MS 2021.

Atmosféra domácího závodu v Troji ji pořád nenechává chladnou. Před startem si zpívala písničku Michala Tučného Prodavač. "Musela jsem, komentátor byl hodně slyšet na startu, může vás to trochu rozhodit. Říkala jsem si, že z téhle znám nejvíc textu. Je hodně rychlá," líčila.

Pro odreagování v závodním týdnu jí pomohly i zkoušky, které skládala na Vysoké škole ekonomické v Praze. "Fungovalo to, protože občas, když mám moc času, přemýšlím nad zbytečnými věcmi. Se zkouškami to vyšlo parádně. Jsem moc ráda, že se mi povedly, jak zkoušky, tak závody. To se většinou nepodaří. Jsem na sebe hrdá," pochvalovala si studentka mezinárodního obchodu.