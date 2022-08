Kanoista Martin Fuksa získal na ME stříbro, vyhrál Rumun Chirila

Mnichov - Kanoista Martin Fuksa získal na mistrovství Evropy v Mnichově stříbrnou medaili v závodě na 1000 metrů. Na olympijské trati jej porazil jen letošní světový šampion Rumun Catalin Chirila. Třetí místo obsadil Carlo Tacchini z Itálie. Českým posádkám se v dopoledním programu nedařilo. V semifinálových jízdách neuspěla v Mnichově žádná z nich.

Devětadvacetiletý Fuksa na kilometru obhajoval triumf z loňského ME v Poznani, po velkém boji ale prohrál s Chirilou. Krátce po polovině trati se český reprezentant dostal do čela, o pět let mladší Rumun se ale dokázal na první místo vrátit a následně se mu podařilo ustát Fuksův finiš.

Chirila tak po triumfu na MS před dvěma týdny ovládl poprvé v kariéře i kontinentální šampionát, Fuksa byl v Halifaxu třetí.

Ve finále se dnes představí ještě čtyři české lodě včetně Fuksova mladšího bratra Petra nebo kajakáře Josefa Dostála, jenž pojede netradičně závod na 5000 metrů.

Českým lodím se dopoledne nedařilo, neuspěl ani čtyřkajak

Českým posádkám se v dnešním dopoledním programu na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice nedařilo. V semifinálových jízdách neuspěla v Mnichově žádná z nich, do bojů o medaile nepostoupil na pětistovce ani čtyřkajak Jakub Špicar, Daniel Havel, Josef Dostál, Radek Šlouf. Čeští reprezentanti obsadili osmé místo, na třetí Portugalce ztratili více než sekundu.

Českým reprezentantům, kterým se nevydařila už rozjížďka, nepomohlo ani prohození míst mezi Havlem a Dostálem. "Včera v rozjížďce ve složení, které jsme primárně trénovali, nejeli špatně, ale ten výkon byl i za našimi očekáváními. Proto jsme se rozhodli udělat změnu v posádce, zkusit variantu, která se na první pohled jevila jako papírově nejideálnější. Bohužel dneska v tom semifinále to bylo ještě horší než ten výkon včerejší," uvedl trenér čtyřkajaku Jan Štěrba.

Elitní česká loď, kterou doplnil novopečený mistr světa na pětistovce Dostál, pomýšlela mnohem výš. "Ambice byly být ve finále A a ideálně se pokusit být v top 5," uvedl Štěrba. Tréninky naznačovaly, že by to mohlo být reálné. "Nicméně náš sport je takový, že se ta realita ukáže až v závodním podání. Ta světová špička je tak široká a velmi vyrovnaná, že se za každou nedokonalost tvrdě platí," doplnil kouč.

Za necelý rok by se čtyřkajak měl na mistrovství světa pokoušet o vyjetí místa na olympijských hrách 2024 v Paříži. "Letos v té lodi bylo hodně změn, získali jsme hodně dat. Máme spoustu důležitých informací pro práci na příští rok. Já pořád v tom týmu vidím potenciál a to klíčové nás čeká ode dneška za jedenáct měsíců," věří Štěrba.

Na stejné trati neuspěl ani ženský čtyřkajak Anežka Paloudová, Kateřina Zárubová, Barbora Betlachová, Štěpánka Sobíšková, který byl pátý. Na dvoustovce poté do finále nepostoupili deblkajakáři Tomáš Sobíšek, Jakub Brabec, kajakářka Eliška Betlachová, kajakář Martin Sobíšek ani kanoistka Denisa Řáhová.