Kanoista Martin Fuksa postoupil na kilometru přímo do semifinále OH

Tokio - Rychlostní kanoista Martin Fuksa vyhrál na olympijských hrách v Tokiu rozjížďku na kilometrové trati a postoupil přímo do sobotního semifinále. Jeho mladší bratr Petr musel po třetím místě v rozjížďce do čtvrtfinále, ve kterém dojel čtvrtý a v dalším programu se již nepředstaví.

Osmadvacetiletý Martin Fuksa se po startu držel v čele, poté sice klesl na třetí místo, ale v závěrečné části se posunul zpět do vedení a ve finiši vítězství udržel. "Já jsem se ale tak docela šetřil, takže jsem věděl, že do finiše mám (síly). Pak jsem to zkusil lehce zvednout, byl jsem furt první, tak jsem si říkal, že by to chtělo udržet a zvednout si sebevědomí, že dojedu první v rozjížďce, i když to nic moc neznamená. Jen to, že jsem si ušetřil jednu jízdu, a to je nejdůležitější," řekl úřadující mistr Evropy Fuksa.

Nečekaně byl jeho hlavním soupeřem Balázs Adolf z Maďarska, který s ním uhájil přímý postup na úkor třetího Němce Sebastiana Brendela. Třiatřicetiletý trojnásobný olympijský šampion, jenž tuto trať ovládl na hrách v Londýně i Riu, musel absolvovat čtvrtfinále, které ale zvládl a postoupil do semifinále.

Dvaadvacetiletý Petr Fuksa podle očekávání nedokázal postoupit přímo z rozjížďky, když nestačil na nejrychlejšího Brazilce Isaquiase Queiroz dos Santose a Číňana Liou Chao.

Ve čtvrtfinále se sice v první polovině tratě držel mezi postupující dvojicí, pak ale klesl na šesté místo a bylo jasné, že do sobotní části olympijského programu nepostoupí. V závěru se mu podařilo alespoň posunout se na čtvrtou pozici, za druhým Connorem Fitzpatrickem z Kanady ale zaostal o téměř pět sekund.

Už před čtvrtfinálovou jízdou ale tušil, že do semifinále nepostoupí. "Chtěl jsem si to vyzkoušet a užít si, abych byl trochu vepředu a nebyl hned od začátku vzadu. Takže jsem to napálil a bohužel mi trošku nevydržely síly. Ještě ten vítr tady fouká hrozně zprava. Já jsem levák a pro ty leváky to není tady vůbec dobrý. Ale dal jsem do toho všechno a jsem spokojený," řekl.

Vicemistr Evropy do 23 let se poprvé na singlu utkal s kompletní mezinárodní konkurencí. "Je to neskutečný rozdíl. Tihle borci jsou fakt všichni neskutečně dobří a už jim je víc než třiadvacet. Ještě tady jedou dva lidi za stát a každý ten stát má dva dobré, takže rozdíl to je velký," porovnal Petr Fuksa špičkové kanoisty se svými vrstevníky.

Věří, že ho olympijská premiéra nakopne. "Furt to mám kam posouvat. Ty kluci tady jsou hrozně vyspělá hovada. Já do toho snad ještě dozraji, víc natrénuji a za tři roky už budu velký konkurent," doufal směrem k olympijským hrám 2024 v Paříži.

Rychlostní kanoistika

(jízdy s českou účastí)::

Muži:

C1 1000 m:

2. rozjížďka: 1. Queiroz dos Santos (Braz.) 3:59,894, ...3. P. Fuksa (ČR) -14,588.

3. rozjížďka: 1. M. Fuksa (ČR) 4:01,620.

Čtvrtfinále: 1. Glazunow (Pol.) 4:07,632, ...4. P. Fuksa -6,844 - nepostoupil do semifinále.