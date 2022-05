Kanoista Martin Fuksa ovládl na SP v Račicích závod na 500 metrů

Račice (Litoměřicko ) - Kanoista Martin Fuksa vyhrál na Světovém poháru v Račicích závod na oblíbené pětistovce. Porazil i olympijského vítěze z kilometru Brazilce Isaquiase Queiroze, který s ním jako jediný dokázal držet krok. Čtyřkajak Jakub Špicar, Radek Šlouf, Jakub Zavřel a Daniel Havel obsadil na stejné trati páté místo, kanoistka Martina Malíková dojela na kilometru sedmá.

Devětadvacetiletý Fuksa potvrdil, že se mu na neolympijské trati daří. Dnes zvítězil způsobem start-cíl, Queiroze nakonec porazil o tři desetiny a slaví dvanáctý triumf v seriálu. Kromě toho má z pětistovky i dva tituly mistra světa a sedm zlatých medailí z ME. "Jsem rád, že jsem vyhrál. Byl to první mezinárodní závod v nové sezoně, vlastně můj první úplně, když teda nepočítám Nymburskou pětistovku. Myslím si, že slušný závěr s Brazilcem, i pro diváky to muselo být zajímavé. Pro mě teda bylo, hlavně pro moje svaly. Ale domácí publikum mě hnalo dopředu a jsem rád, že jsem to dotáhl do zdárného konce, zlatého," radoval se Fuksa.

Čtyřkajak vyhráli Španělé ve složení Saúl Craviotto, Carlos Arévalo, Marcus Walz, Rodrigo Germade, stříbrní medailisté z loňských olympijských her v Tokiu. Za suverénními Španěly dojeli druzí loňští mistři světa Ukrajinci, třetí skončila Litva a čtvrté Německo.

Češi v pátek vyhráli rozjížďku před silným Německem, které obměnilo jen jednoho člena ze zlatého kvarteta z Tokia, a pak ovládli i semifinále. Dnes ale na nejlepší nestačili, za vítěznými Španěly zaostali téměř o dvě sekundy a na bronz ztratili 44 setin. "Umístění to není špatné. Je tady nejsilnější světová špička," řekl zadák Havel.

Na páteční výkony ale české kvarteto nenavázalo. "Jízda to nebyla špatná, jen včera obě jízdy byly trochu jiné. Myslím si, že sehrála roli určitě nervozita. To, že se nám včera ty dvě jízdy povedly, porazili jsme silnou německou posádku... Podvědomě jsme pociťovali tlak, že by z toho i ta medaile mohla být. Myslím si, že nás to trošičku svázalo," přemítal.

Problém byl především ve střední části tratě. "Nechytili jsme to naše tempo, kdy dotahujeme ty lodě. Když zvedáme do finiše, tak jsme jim už blíž. To se nám dneska nepovedlo," doplnil Špicar.

V závodě na 1000 metrů kanoistek, které měly na programu rovnou finále, porazila Malíková dvě soupeřky.

V neděli pojede o medaile na kilometrové trati v Labe aréně deblkajak Tomáš Sobíšek, Martin Kulich. Další české lodě mohou přibýt po dnešních odpoledních rozjížďkách a semifinále.

SP v rychlostní kanoistice v Račicích (Litoměřicko):

200 m:

Muži - C1: 1. Žustautas (Lit.) 39,71, 2. Korisánszky (Maď.) -0,40, 3. Borovyk (Ukr.) -0,90.

Ženy - C2: 1. Duboysová, Seguraová (Kuba) 42,06, 2. Šuaj Čchang-wen, Lin Wen-ťün (Čína) -0,74, 3. Cociuová, Olarasuová (Mold.) -2,52

500 m:

Muži:

C1: 1. Fuksa (ČR) 1:43,92, 2. Queiroz (Braz.) -0,31, 3. Chirila (Rum.) -1,54.

C2: 1. García, Martínez 1:37,87, 2. Moreno, Sieiro (všichni Šp.) -0,11, 3. Craciun, Santini (It.) -0,20, ...finále B: 5. Zalubil, Hrabal (ČR) 1:43,10.

K1: 1. Thordsen (Něm.) 1:39,02, 2. Sibbersen (Dán.) -0,51, 3. Walz (Šp.) -0,52, ...finále B: 5. Sobíšek (ČR) 1:43,07.

K4: 1. Španělsko (Craviotto, Arévalo, Walz, Germade) 1:19,32, 2. Ukrajina -0,97, 3. Litva -1,36, ...5. ČR (Špicar, Šlouf, Zavřel, Havel) -1,80.

Ženy:

C2: 1. Sü Š'-siao, Sun Meng-ja (Čína) 1:53,64, 2. Duboysová, Seguraová (Kuba) -3,66, 3. Bragatová, Nagyová (Maď.) -5,47.

K1: 1. Carringtonová (N. Zél.) 1:47,41, 2. Ostermanová (Slovin.) -1,82, 3. Portelaová (Portug.) -2,45, ...finále C: 5. Házová 1:57,49, 6. Betlachová (obě ČR) 1:58,46.

K4: 1. Polsko (Najová, Pulawská, Kakolová, Puttová) 1:32,11, 2. Španělsko -0,83, 3. Čína -1,01, ...finále B: 4. ČR (Paloudová, Zárubová, Sobíšková, Betlachová) 1:35,67.

1000 m:

Muži - K1: 1. Pimenta (Portug.) 3:24,44, 2. Green (Austr.) -0,81, 3. Schopf (Něm.) -2,24.

Ženy - C1: 1. Luzanová (Ukr.) 4:25,31, 2. Mailliardová (Chile) -2,39, 3. Li Li (Čína) -5,10, ...7. Malíková (ČR) -21,84.