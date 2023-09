Kaňkovský (KDU-ČSL): Snažíme se s EK vyjednat 24hodinové směny lékařů

Praha - Česko se podle poslance Víta Kaňkovského (KDU-ČSL) snaží s Evropskou komisí vyjednat výjimku pro umožnění 24hodinových směn lékařů. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) podle vrchní ředitelky sekce legislativy Dany Roučkové očekává odpovědi v řádu dnů. K jednání MPSV s komisí vyzval dnes svým usnesením i sněmovní výbor pro zdravotnictví.

Změna zákoníku práce by ale měla platit už od začátku října. Nařizuje, aby během 24 hodin měl pracovník alespoň 11 hodin nepřetržitého odpočinku. Celodenní směny umožňuje služební zákon například policistům nebo hasičům. "Je potřeba, aby to byl dobrovolný institut, ale věřím, že se nám to určitě podaří," řekl Kaňkovský. Česko podle něj využívá pro jednání i vliv europoslanců.

Podle poslanců z řad lékařů by nový systém zkomplikoval plánování směn zejména v malých nemocnicích. Podle poslance Davida Kasala (ANO) by se tak například na oddělení v nemocnici, kde má šest lékařů, museli přes víkend protočit čtyři místo současných dvou. "Systém se na to není schopen tak rychle připravit," uvedl. Někteří lékaři podle něj chtějí podat výpověď, pokud by měli takto rozplánované směny na každý víkend.

Roučková uvedla, že zákoník práce nikdy delší směny zdravotníků než 12 hodin neumožňoval. "Nikdy nebylo v ČR možné mít směnu delší než 12 hodin, ani za socialismu. Ta novela na tom nic nezměnila," vysvětlila Roučková. "Snažíme se teď hledat cesty, jakým způsobem do budoucna úpravu změnit tak, aby zůstala euro-konformní," uvedla. Česku podle ní hrozily pokuty, které se transpozicí evropské směrnice do české legislativy podařilo odvrátit.

"Evropská komise čelí těm dotazům nejen ze strany ČR, ale i ze strany jiných států. Bohužel nekoná tak pružně a rychle, jak bychom chtěli. Dotazy jsou tam od čtvrtka, doufám, že v řádu dnů budeme vědět, co bude možné do budoucna upravit a jak," doplnila.

Na jednání výboru zaznělo, že zákoník práce se v některých nemocnicích nedodržoval nebo obcházel. "Už od socialismu se tady nikdy nedodržoval zákoník práce. 'Podváděli' jsme na dohodu o pracovní činnosti," uvedl poslanec Jiří Mašek (ANO). Podle něj ani nechodily kontroly inspektorátu práce.

Se zákazem 24hodinových směn ve zdravotnictví nesouhlasí ani Sekce mladých lékařů České lékařské komory. Té vadí, že se do zákoníku formou Kaňkovského návrhu dostala legalizace až 832 hodin dobrovolné přesčasové práce. Podle zástupců mladých lékařů se sice takové objemy sice v praxi často už slouží, nejsou ale podle zákoníku práce legální. Rozporují také jejich dobrovolnost, často je podle nich vymáhána povolením stáží nebo sounáležitostí s kolegy. Podporu jim dříve vyjádřilo asi 4000 z 20.000 nemocničních lékařů. Vyzvali je proto, aby vypověděli dohody o dobrovolných přesčasech a od prosince je nesloužili. Na facebooku v úterý uvedli, že informaci už mají o stovkách výpovědí.