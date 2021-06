Kandidáty na Hartovu trofej jsou hvězdní útočníci MacKinnon, Matthews a McDavid

New York - Prestižní Hartovu trofej, která je v NHL udělována nejužitečnějšímu hráči základní části, získá jeden z trojice hvězdných útočníků Nathan MacKinnon, Auston Matthews a Connor McDavid. Jména finalistů zveřejnila elitní liga na webu. Vítěz bude oznámen během semifinále nebo finále play off.

MacKinnon (Colorado), Matthews (Toronto) a McDavid (Edmonton) patří delší dobu k nejzářívějším hvězdám soutěže. Hart Memorial Trophy však z nich dosud získal pouze McDavid, jemuž hlasy od členů Asociace profesionálních sportovních novinářů vynesly ocenění po sezoně 2016/17.

Pětadvacetiletý MacKinnon skončil osmý v bodování soutěže díky 65 bodům ve 48 zápasech díky 20 gólům a 45 asistencím. Z týmu byl jen o bod lepší Mikko Rantanen. Měl tak lví podíl na tom, že Avalanche vyhráli Presidents' Trophy pro nejlepší tým NHL. Mezi finalisty Hartovy trofeje figuruje potřetí za poslední čtyři sezony.

Pokud by cenu získal, byl by prvním takovým hráčem Avalanche/Quebec Nordiques od roku 2003, kdy se dočkal Peter Forsberg. Stalo se tak dva roky poté, co vyhrál Joe Sakic.

Třiadvacetiletý Matthews se dokázal i popáté za dosavadní kariéru v NHL dostat přes třicetigólovou hranici. Ve zkrácené základní části nastřílel v 52 duelech 41 gólů, z nichž bylo hned 12 vítězných, a získal tak Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce. Vedle toho přidal 25 asistencí.

Matthews je už i mezi finalisty Ted Lindsay Award pro nejlepšího hráče sezony podle hlasování hráčské asociace NHLPA. Maple Leafs dotáhl k triumfu ve Scotia Severní divizi, kam byl soustředěna všechna kanadská mužstva. Mezi trojicí finalistů se objevil poprvé.

Čtyřiadvacetiletý McDavid si podmanil bodování základní části, když stihl za 56 utkání nastřádat 105 bodů (33+72) a druhého v pořadí Leona Draisaitla - svého spoluhráče z týmu Oilers - za sebou nechal o propastných 21 bodů. Rovněž i on je mezi finalisty Ted Lindsay Award.

Pokud by si zopakoval zisk Hartovy trofeje, bude druhým vícenásobným držitelem v historii klubu. Tím prvním byl Wayne Gretzky, jenž ji v období sezon 1979/80 a 1986/87 získal osmkrát za sebou. Po přestupu do Los Angeles si vše ještě jednou zopakoval. Mezi vítězi jsou i Češi Jaromír Jágr a Dominik Hašek, který uspěl dvakrát.