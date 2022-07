Kandidaturu na vedení britské Konzervativní strany oznámilo zatím 11 zájemců

Londýn - O úřad britského premiéra se chce ucházet i ministryně zahraničí Liz Trussová či náměstkyně ministryně obchodu a exministryně obrany Penny Mordauntová. Informovala o tom dnes místní média. Pozdě večer oznámil na twitteru kandidaturu na lídra britské Konzervativní strany i poslanec Rehman Chishti. Celkem tak zatím vyjádřilo záměr nahradit Borise Johnsona ve vedení strany jedenáct politiků, už dříve to udělali mimo jiné exministři Savid Javid a Jeremy Hunt.

O kandidatuře Trussové, která podle místních médií patří k favoritům volby, se hovořilo už dříve. Dnes to potvrdila deníku The Daily Telegraph. Uvedla také, že "už první den začne se snižováním daní", pokud se stane premiérkou. Šestačtyřicetiletá Trussová je poslankyní od roku 2010 a kabinetní funkce zastávala za třech premiérů (Davida Camerona, Theresy Mayové a nyní Johnsona). Šéfkou diplomacie je od loňského září.

O příštím vůdci konzervativců a premiérovi se hovoří i v tříminutovém burcujícím videu, které Mordauntová zveřejnila na twitteru. "Je třeba vybrat tuto osobu s veškerou vážností a moudře," říká se v něm. "Když hovoříme o vedení, musíme změnit přístup, musíme se navrátit k důvěře, k jasné politice, potřebujeme více než plán, potřebujeme týmovou spolupráci, abychom mohli tento plán uskutečnit," dodává. Na videozáznamu jsou záběry dětí, sportovců, politiků, vojáků, policistů či obyčejných lidí. Paralympionik Jonnie Peacock se nicméně už ozval, jestli by mohly být jeho záběry z vítězného londýnského běhu v roce 2021 z klipu vymazány, uvedla BBC.

Proces, v němž Konzervativní strana vybírá nového lídra, běžně trvá delší dobu. Někteří členové vlivného konzervativního Výboru 1922 ale už oznámili, že usilují o jeho zkrácení. Podle jednoho ze členů parlamentní skupiny Boba Blackmana se nominace uzavřou v úterý odpoledne. "Dva hlavní kandidáty vybereme do 21. července, abychom dali členům strany dostatek času na konání schůzí a hlasování poštou. Nový vůdce by měl být znám do 5. září," řekl Blackman televizi Sky News.

Volba nového stranického lídra má několik kol, jejichž počet závisí na tom, kolik uchazečů se přihlásí. Při hlasování poslanců se postupně vyřazují kandidáti s nejnižším počtem hlasů, až zbydou dvě jména - z nich pak vítěze vyberou hlasováním všichni členové strany, kterých je asi 160.000.

Výbor 1922 nejspíš stanoví přesná pravidla a harmonogram volby lídra Konzervativní strany již v pondělí. Johnson z této pozice odstoupil ve čtvrtek, v křesle premiéra zatím zůstává.

Vést konzervativce, a tedy být premiérem, chce například i ministr dopravy Grant Shapps, ministr financí Nadhim Zahawi, bývalý ministr zahraničí Jeremy Hunt, exministr zdravotnictví Sajid Javid, bývalý ministr financí Rishi Sunak, šéf zahraničního výboru Dolní sněmovny Tom Tugendhat, generální prokurátorka Suella Bravermanová a poslankyně Kemi Badenochová.