Kandidátku STAN v Praze povede Hlaváček, chce tzv. komplexní řízení města

Praha - Kandidátní listinu STAN do podzimních voleb na pražský magistrát povede nynější první náměstek primátora Petr Hlaváček. Hnutí to dnes oznámilo na tiskové konferenci poté, co ve středu krajský sněm kandidátní listinu definitivně schválil. Hlavním cílem je podle Hlaváčka co nejlepší propojení všech gescí a komplexní řízení města v dopravě, bydlení či udržitelnosti. Hnutí do voleb podpořili i Demokraté Jana Kasla a Liberálně ekologická strana. Volby se budou konat 23. a 24. září.

"Hlavní cíl je celostní město pro všechny, kde se všechny gesce propojují a všechny mají svoje důležité místo, ať je to doprava, bydlení, udržitelnost, ale i sociální oblast a kultura," uvedl Hlaváček. Dodal, že za hranici úspěchu považuje dvouciferný výsledek. "Starostové na to určitě mají," řekl.

Z konkrétních projektů zmínil především rozvoj nevyužívaných území, tzv. brownfieldů, které má jako náměstek pro územní rozvoj na starosti už nyní. Jde například o okolí Palmovky, Nové Dvory, Rohanský ostrov, Nákladové nádraží Žižkov nebo Smíchov. "Asi největším dopravním projektem do budoucna bude dotažení městského okruhu, které je dneska v dokumentaci k územnímu řízení a měli bychom společně udělat všechno proto, aby se mohlo brzy začít stavět," doplnil.

Hlaváček nyní v městském zastupitelstvu a v radě zasedá jako nestraník za Spojené síly pro Prahu, které tvoří TOP 09, STAN a KDU-ČSL. TOP 09 a lidovci se však do nadcházejících voleb domluvili s ODS na společné koalici Spolu, zatímco starostové kandidují samostatně. "Spojené síly byly taková středová formace, ve které jsem se cítil dobře. Myslím, že já jsem pořád stál na tom samém místě, jenom kolegové z TOP 09 se posunuli více doprava," komentoval situaci Hlaváček.

Na druhém místa kandidátky STAN je starostka Slivence Jana Plamínková, která v minulém volebním období působila na magistrátu jako radní pro životní prostředí a infrastrukturu. Stejné gesce má nyní v pozici primátorova náměstka i trojka kandidátky Petr Hlubuček, který je zároveň starostou Lysolají. Čtvrté místo má místostarostka Čakovic Kateřina Arnotová a páté radní Prahy 5 David Dušek.

Zkušenosti z komunální politiky mají i další kandidáti. Na šestém místě je radní Prahy 8 Tomáš Hřebík, na sedmém starosta Prahy 1 Petr Hejma, na osmém starosta Ďáblic a nynější pražský zastupitel Miloš Růžička, na devátém zastupitel a bývalý místostarosta Prahy 4 Lukáš Zícha a na desátém místostarosta Prahy 10 David Kašpar.

Předseda pražské organizace hnutí Hlubuček z dalších jmen na 65členné kandidátce zmínil také ředitele festivalu Prague Pride Czeslawa Walka, ředitele Pražského jara Romana Bělora, kapelníka kapely Jedličkova ústavu Tap Tap Šimona Ornesta nebo režiséra a zastupitele Prahy 5 Jana Hřebejka, který listinu uzavírá. Za STAN bude podle Hlubučka kandidovat 23 starostů nebo místostarostů, z toho 11 žen. "Téměř polovinu kandidátky tvoří ženy," dodal.

Lídři už jsou známi i u ostatních stran zasedajících v nynějším zastupitelstvu s výjimkou ANO. Koalici ODS, TOP 09 a KDU-ČSL povede do voleb zastupitel a někdejší primátor Bohuslav Svoboda (ODS). V čele pirátské kandidátky bude nynější primátor Zdeněk Hřib a lídr zůstane stejný i u Prahy Sobě, kterou opět povede Jan Čižinský. Hnutí ANO zatím lídra ani kandidátku neschválilo.