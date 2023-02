Kandidátem USA do čela Světové banky je bývalý šéf MasterCard Banga

Ajay Banga na snímku 6. dubna 2011 v New Yorku.

Ajay Banga na snímku 6. dubna 2011 v New Yorku. ČTK/AP/Seth Wenig

Washington - Kandidátem Spojených států na post prezidenta Světové banky je indicko-americký podnikatel Ajay Banga (63), bývalý šéf společnosti MasterCard. Banga dnes nominoval americký prezident Joe Biden. SB hledá nového šéfa, protože současný prezident David Malpass v polovině měsíce oznámil, že se rozhodl koncem června odstoupit z funkce.

SB očekává, že vybere nového prezidenta do začátku května. Nominace Bangy je první, která zatím byla zveřejněna. SB bude přijímat nominace od dalších členských zemí až do 29. března. Německo, které patří k významným akcionářům banky, tento týden uvedlo, že funkci by měla získat žena, protože v 77leté historii této instituce žena nikdy nestála.

Předpokládá se však, že Banga funkci získá. Spojené státy mají největší hlasovací práva a je tradicí, že SB vede Američan, zatímco v čele sesterského Mezinárodního měnového fondu (MMF) stojí zástupce Evropy.

SB nyní zahajuje rozsáhlou sérii reforem, aby lépe reagovala na změnu klimatu a další naléhavé výzvy, kterým čelí rozvojové země. Biden vyzdvihl zkušenosti Bangy s propojováním veřejných a soukromých zdrojů při řešení naléhavých problémů, jako je změna klimatu. Uvedl také, že vyrůstal v Indii, což mu dává jedinečný pohled na to, jak by banka mohla plni své dva cíle - snižování chudoby a rozšiřování prosperity.

Banga vyrostl v Indii, ale nyní má americké občanství. V současnosti je místopředsedou soukromé americké investiční společnosti General Atlantic a působí jako čestný předseda Mezinárodní obchodní komory. Působil 12 let v čele firmy MasterCard, než se v prosinci 2021 rozhodl odejít do důchodu.

Šestašedesátiletý Malpass do čela SB nastoupil v dubnu 2019 a jeho pětiletý mandát měl vypršet až v příštím roce. Do funkce ho navrhl tehdejší americký prezident Donald Trump. Konkrétnější zdůvodnění svého předčasného odchodu z funkce Malpass neposkytl. Média však upozorňovala, že byl kritizován za své výroky o změně klimatu.

SB byla původně založena na pomoc zemím zasaženým druhou světovou válkou. V současnosti je její hlavní úlohou snižovat chudobu prostřednictvím půjček vládám nebo soukromým subjektům rozvojových a středně bohatých zemí. Kromě peněz poskytuje i technickou pomoc a poradenské služby. Banku vlastní členské země, podíly odpovídají hospodářské síle zemí.