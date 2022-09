Kandidátem hnutí SPD na prezidenta bude poslanec Bašta

Zahájení horké fáze kampaně do komunálních a senátních voleb hnutí SPD, 10. září 2022, Praha. V popředí zprava předseda SPD Tomio Okamura a místopředseda Radim Fiala.

Zahájení horké fáze kampaně do komunálních a senátních voleb hnutí SPD, 10. září 2022, Praha. V popředí zprava předseda SPD Tomio Okamura a místopředseda Radim Fiala. ČTK/Říhová Michaela

Praha - Kandidátem hnutí SPD na prezidenta bude bývalý velvyslanec v Rusku a na Ukrajině a nynější poslanec Jaroslav Bašta. Podpořilo ho 20 poslanců SPD, oznámil na dnešní tiskové konferenci v pražském Hotelu Duo předseda hnutí Tomio Okamura. Volby se budou konat v lednu, přihlášku k nim musí kandidáti podat nejpozději počátkem listopadu.

Okamura návrh dnes přednesl celostátnímu grémiu hnutí, které Baštu jednomyslně doporučilo. SPD podle šéfa hnutí zvolilo za kandidáta člověka s obrovskou životní zkušeností v boji za svobodu a demokracii.

Bašta byl v letech 1998 až 2000 ministrem bez portfeje ve vládě Miloše Zemana zodpovědným za koordinaci tajných služeb. Byl také náměstkem ministra zahraničí. Ve Sněmovně byl už před více než 20 lety za ČSSD. Před rokem 1989 se účastnil disidentských aktivit, jako signatář Charty 77 byl perzekvován.

"Za své poslání považuji prosazení obrany svobody a demokracie, sociální stability a bezpečnosti České republiky. Česká republika musí chránit zájmy a práva svých občanů," řekl Bašta. Prioritou v mezinárodních vztazích je pro něj spolupráce se zeměmi Visegrádské skupiny a sousedními státy.

"Nesmíme dopustit rozšíření konfliktu na východě do celoevropské a světové války s katastrofálními důsledky nejen pro Českou republiku," uvedl Bašta. Zajistit je podle něj nutné energetickou a potravinovou bezpečnost země. Armáda by podle něj měla být připravena k obraně vlasti a "nepůsobit jen jako expediční sbor v zájmu kdo ví koho."

Kategoricky odmítá euro, protože je to podle něj krachující měna. Dále hovořil o potřebě ekonomické diplomacie v zájmu českých firem, boji s inflací a garanci veřejného systému ve zdravotní péči, vzdělání a důchodech.

Mezi potvrzené účastníky prezidentských voleb patří mimo jiné bývalý vysoký představitel české armády a NATO Petr Pavel, předseda odborářů Josef Středula, bývalá rektorka Danuše Nerudová, senátor Marek Hilšer nebo podnikatel Karel Janeček. Bývalý premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš chce své rozhodnutí oznámit na konci října.

Také europoslanec SPD Hynek Blaško v květnu oznámil, že chce kandidovat na prezidenta. Své příznivce vyzval, aby jeho kandidaturu podpořili podpisem petičních archů. Okamura dnes řekl, že Bašta je jediným kandidátem hnutí.

Sám Okamura se ucházel o post prezidenta v první přímé prezidentské volbě v roce 2013, nesplnil ale kritéria kandidatury. Na podzim 2012 oznámil kandidaturu, jeho příznivci shromáždili přes 50.000 potřebných podpisů, podle úřadů jich ale nebylo dostatečné množství platné a z kandidatury tak byl vyřazen.

Dnes uvedl, že se o post nechce sám ucházet, neboť se chce plně věnovat práci pro občany a vést SPD k co nejlepším výsledkům ve volbách.

Senátní a komunální volby budou podle SPD referendem o Fialově vládě

Senátní a komunální volby budou referendem o vládě Petra Fialy (ODS). Při dnešním zahájení horké fáze kampaně to řekli předseda hnutí SPD Tomio Okamura a první místopředseda Radim Fiala. Hnutí podalo kandidátní listiny v 337 městech a obcích. O místo v Senátu se uchází 19 kandidátů SPD, jeden další je nominován za SPD, Trikoloru a Moravany. Volby se uskuteční 23. a 24. září.

Politika by podle Fialy měla vycházet od občanů, základem každé strany by mělo být setkávat se s občany a začít dělat politiku v obcích a městech. "Politická strana, která chce být dominantní v politickém spektru, by měla mít širokou politickou základnu, občanskou základnu," doplnil. SPD má podle Okamury zhruba 9700 členů.

Fiala s Okamurou se shodli, že komunální a senátní volby jsou referendem o současném kabinetu Spolu a Pirátů se STAN. Podle Fialy klade hnutí důraz zejména na kontaktní kampaň a petiční stánky. Někteří přítomní členové grémia drželi při tiskové konferenci plakáty s fotografií Okamury a nápisy "Jsme proti válce!" a "Zastavíme zdražování".

Lídrem pražské kandidátky za SPD, Trikoloru a hnutí PES bude Milan Urban. Za důležité označil zlevnění a zkvalitnění života Pražanů. "S odborníky jsme připravili konkrétní a funkční řešení přímého nákupu energií mimo burzu," řekl.

Další možné zlevnění vidí ve snížení stálých poplatků v gesci města, například ve snížení daně z nemovitosti nebo nájmu v městských bytech. Pomoci rodinám chce příspěvkem 5000 korun na každého školáka na jeho mimoškolní aktivity. Město a městské společnosti by podle Urbana měly být řízeny skutečnými odborníky namísto aktivistů a ideologů.