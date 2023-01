Kandidát Zima: Ukázalo se, že úspěch ve volbách záleží na penězích

Praha - Podle prezidentského kandidáta Tomáše Zimy, který je po sečtení poloviny hlasů v prvním kole poslední, se ukázalo, že úspěch ve volbách záleží na penězích vložených do kampaně. Novinářům ve svém štábu kolem 15:15 řekl, že zatím nebude nikomu z kandidátů vyjadřovat podporu a nevyloučil kandidaturu do Senátu. Tiskovou konferenci plánuje zhruba na 16:30.

Předběžná čísla podle něj ukazují, že předvolební průzkumy jsou zavádějící, protože Andrej Babiš (ANO) má o deset procent více, než předpovídaly, zatímco Danuše Nerudová je zhruba na polovině předpovídaného podílu.

"Když se na to podíváte, tak je to otázka finanční. Ti tři, kteří jsou na špičce, nebo teď spíš dva, do té kampaně investovali mnohem více peněz, než je nyní uváděno. My jsme jeli nízkorozpočtovou kampaň. Když by se částka v milionech přepočítávala na pořadí, tak myslím, že to víceméně odpovídá," dodal.

Zima na transparentním účtu od podporovatelů sesbíral asi 3,5 milionu korun. Důležité pro něj je, že po kampani není nikomu ničím zavázán. Lidé, kteří ho podpořili, jsou většinou jeho přátelé.

Do budoucna chce Zima podle svých slov pomáhat lidem jako lékař a předávat vědomosti jako učitel. "Jestli budu se ucházet o místo senátora nebo ne, to v tuto chvíli neřeším," dodal s tím, že to ale nevylučuje. Prozatím ani žádnému z protikandidátů ve druhém kole nevyjádřil podporu.