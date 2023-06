Kandidát na šéfa ČT Hřídel by na prodej obsahu jiným televizím vypsal tendr

Praha - Kandidát na generálního ředitele České televize (ČT), manažer Pavel Hřídel, by chtěl řešit případnou spolupráci ČT s komerčními televizemi o prodeji jejího obsahu formou výběrového řízení. Reagoval tak na informace o vyjednávání současného vedení ČT s TV Nova o získání práv k nově natáčeným pořadům ČT pro on-line platformu Voyo. Uvedl to při prezentaci svého projektu před Radou ČT.

Jednání s vedením Novy potvrdil současný generální ředitel ČT Petr Dvořák, podle kterého ale není uzavřena žádná dohoda a vede se pouze diskuse o jejích obrysech. Podle předpokladů by Voyo dostalo přehled o budoucí tvorbě ČT a mohlo si vybrat, které pořady po natočení a odvysílání v ČT na přechodnou dobu získá. Za to by se komerční televize podílela na jejich financování. ČT by dostala zaplaceno i v případě, že by si Voyo žádný pořad nevybralo.

Generální ředitel Primy Marek Singer označil tajné jednání za šokující. Podle jeho vyjádření pro web Info.cz mu přijde těžko uvěřitelné, že ČT neoslovila všechny velké hráče na českém trhu, aby dostala za svoji výrobu, převážně financovanou koncesionářskými poplatky, nejlepší cenu.

O vhodnosti vypsání tendru na podobný typ smlouvy mluvili i další kandidáti na generálního ředitele. Podle bývalého ředitele Primy a současně kandidáta Martina Konráda spolupráce ČT s jednou z platforem vyvolává nerovnováhu v konkurenčním prostředí. "Šel bych do výběrového řízení," uvedl Konrád.

Česká televize již nyní některé natočené pořady na placenou videotéku Voyo na přechodnou dobu umístila.

Rada vyslechla prezentace všech pěti kandidátů na generálního ředitele a chystá první kolo tajné volby. Vedle Hřídela a Dvořáka se volby účastní ještě Konrád, kreativní producent ČT Jan Štern a šéf brněnského studia ČT Jan Souček.

Pro zvolení je potřeba deset hlasů. Do dalšího kola případně postoupí uchazeč nebo uchazeči s nejvyšším počtem hlasů a druhý v pořadí. Rada může volbu přerušit na příští zasedání. Hlasovat budou i radní René Kühn, Martin Doktor a Tomáš Samek, kterým končí mandát na konci tohoto měsíce.