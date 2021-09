Kandidát na kancléře Laschet zřejmě rezignuje na premiérský post

Berlín - Kancléřský kandidát německé konzervativní unie CDU/CSU Armin Laschet dá k dispozici své premiérské křeslo v Severním Porýní-Vestfálsku. S odvoláním na zdroje to napsal na svém webu deník Handelsblatt, podle kterého tento požadavek jednomyslně podpořilo tamní zemské vedení Křesťanskodemokratické unie (CDU). Lascheta, který je vedle premiérského úřadu zároveň předsedou CDU, v křesle šéfa zemské vlády v Severním Porýní-Vestfálsku podle serveru vystřídá tamní ministr dopravy Hendrik Wüst.

Výměna na premiérském postu není překvapivá, protože podle zemské ústavy Severního Porýní-Vestfálska by Laschet musel nejpozději do ustavujícího zasedání nového Spolkového sněmu úřad opustit. To bude 26. října. Laschet ale ještě v pondělí na tiskové konferenci řekl, že premiérem prozatím zůstane.

V pondělí ale zemské vedení CDU jednomyslně vyslovilo přání rychlé premiérské výměny, což Laschet také podpořil, uvedl Handelsblatt, podle kterého chce kancléřský kandidát již o nastávajícím víkendu proces výměny řídit.

CDU/CSU v nedělních parlamentních volbách skončila druhá za sociální demokracií (SPD), Laschet ale stejně jako jeho sociálnědemokratický konkurent Olaf Scholz usiluje o získání kancléřského křesla.