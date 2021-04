Kancléřka Merkelová se nechala proti covidu-19 očkovat AstraZenekou

Berlín - Německá kancléřka Angela Merkelová se dnes nechala očkovat proti nemoci covid-19 vakcínou od společnosti AstraZeneca. Na twitteru to oznámil vládní mluvčí Steffen Seibert. Německo látku od AstraZeneky kvůli několika nevyjasněným případům mozkové žilní trombózy u očkovaných nepoužívá pro mladší 60 let. Kancléřce je 66 let.

"Mám radost, že jsem dnes dostala první dávku AstraZeneky. Děkuji všem, kteří se do očkovací kampaně zapojili, a také všem, kteří se nechají očkovat. Očkování je klíčem k překonání pandemie," řekla Merkelová.

Seibert na twitteru zveřejnil snímek mezinárodního očkovacího průkazu Merkelové a také potvrzení, že kancléřka dnes dostala první dávku vakcíny Vaxzevria, jak britsko-švédská společnost AstraZeneca svou látku nazývá.

Kancléřka v minulosti opakovaně prohlašovala, že se očkovat proti covidu-19 nechá, trvala ale na tom, že se tak stane až poté, co na ni přijde řada. Německo podobně jako jiné země kvůli nedostatku vakcín upřednostňuje nejstarší ročníky a zdravotníky, předbíhat proto Merkelová nechtěla.

Stejně jako Merkelová postupoval i prezident Frank-Walter Steinmeier, který pro sebe rovněž odmítl výjimku. První očkování preparátem od AstraZeneky dostal 65letý prezident 1. dubna.

Dnes se AstraZenekou nechal očkovat i vicekancléř Olaf Scholz, který povede sociální demokracii (SPD) do zářijových parlamentních voleb. "Každé očkování nás posouvá blíže k tomu, abychom pandemii překonali," uvedl 62letý Scholz.