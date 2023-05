Kanadský veterán Lucic: Byli jsme opravdový tým, proto jsme vyhráli

Tampere (Finsko) - Hokejisté Kanady opět slaví. Po dvou letech jsou zpátky na trůnu světových šampionů. Zpočátku místy podceňovaný tým postupoval ze druhého místa ve skupině, v play off ale nenechal nikoho na pochybách o své síle. Do čtvrtého finále v řadě postoupila Kanada přes obhájce zlata Finy (4:1) a Lotyše (4:2). V boji o zlato se zámořský tým vypořádal i s německou houževnatostí. Zkušený útočník Milan Lucic po finále vyzdvihl týmového ducha šampionů.

"Vyhrává tým," prohlásil Lucic v rozhovoru pro web Mezinárodní hokejové federace. "A my jsme měli opravdu dobrý tým, který se tady dal dohromady. Proto jsme šampiony. Vždycky jsem v tuhle partu věřil. Myslím, že díky ní máme zlato. Kdykoliv se Kanada turnaje účastní, očekáváme od sebe zlato, stejně tak ho očekávají lidé v Kanadě. Je pěkné, že jim domů vezeme další titul. Lidé v Kanadě to milují a váží si toho," řekl Lucic.

Další zkušený člen týmu, obránce MacKenzie Weegar, připomněl, že Kanaďané se dokázali vypořádat s řadou nástrah. "Pár zakolísání tam bylo... Se Slovenskem jsme museli do nastavení, prohráli jsme se Švýcary, prohráli jsme i s Norskem. Museli jsme se stmelit a jako celý tým se poučit z chyb. Ale povedlo se a došli jsme až na vrchol. A teď si to užíváme. Je to něco, co je právě teď těžké vyjádřit a popsat slovy, ale stálo to všechno za to, když máte zlato na krku," uvedl Weegar.

Velkým mezníkem v dosud krátké kariéře byl turnaj pro osmnáctiletého útočníka Adama Fantilliho, který je pasován na dvojku draftu NHL za Connorem Bedardem. Fantilli se stal teprve druhým Kanaďanem historie a celkově jedenáctým hráčem, jemuž se podařilo v jediné sezoně dobýt s mužstvem titul na dvacítkách a i na seniorském MS.

Němci zůstali zklamaní, o to víc, že měli finále dobře rozehrané. Ale už v pozápasových rozhovorech dokázali docenit, co se jim na turnaji podařilo. "Myslím, že na sebe můžeme být pyšní za to, co jsme tady dokázali. Že jsme došli až sem, přestože jsme prohráli úvodní tři zápasy," připomněl John-Jason Peterka nepovedený vstup do turnaje.

"Byli jsme u zdi a každý zápas pro nás znamenal boj o život. A když jsme na konci otočili zápas s Američany (v semifinále), byla to ukázka toho, jak moc to chceme. Chtěli jsme to i dnes, ale ne vždy se všechno povede, i když jsme byli blízko. Malé chyby nás stály zápas. Kanada má opravdu dobrý tým, dokázali toho využít," řekl Peterka.

"Něco takového se německému týmu nepodařilo 70 let. A nám už to nikdo nevezme. Dnes jsme psali historii. Celý tým se postaral o zápis do historie a já jsem na všechny hrdý," dodal obránce Moritz Seider.