Kanadské policii se podařilo ukončit obležení Ottawy protestujícími s kamiony

Ottawa - Kanadské policii se patrně podařilo ukončit blokádu ulic metropole po třech týdnech protestů proti pandemickým opatřením. V sobotu v Ottawě zasahovaly stovky těžkooděnců, kteří získali zpět kontrolu nad ulicemi kolem parlamentních budov, uvedla agentura AP.

Protestující se svými kamiony ustoupili největší policejní operaci v historii země. Do akce se zapojili policisté z celé Kanady. Zatýkali, vytlačovali demonstranty a odtahovali jejich kamiony. Policejní šéf Steve Bell řekl, že bylo v pátek a sobotu zadrženo 170 lidí a bylo zahájeno vícero vyšetřování v souvislosti se zabavenými zbraněmi.

Bell řekl, že některé menší protesty pokračují, ale "nezákonná okupace je pryč". "Budeme pokračovat v našem úkolu, dokud ho nedokončíme," ujistil Bell. I když někteří protestující ujišťovali, že zůstanou v ulicích hlavního města, jeden z organizátorů protestů podle AP novinářům řekl, že "se rozhodli pokojně stáhnout".

Zásah proti takzvanému konvoji svobody, který do metropole přijel na konci ledna, začal v pátek ráno, kdy stovky policistů vjeli do protestní zóny a začali odvádět demonstranty v poutech. Hlavní město představovalo poslední baštu hnutí po týdnech demonstrací a blokád, které uzavřely hraniční přechody do USA a pro kanadského premiéra Justina Trudeaua představovaly jednu z nejvážnějších zkoušek v úřadu.