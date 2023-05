Kanaďané podlehli na MS Norsku 2:3 po nájezdech

Riga - Hokejisté Kanady prohráli na mistrovství světa v základní skupině B v Rize s Nory 2:3 po samostatných nájezdech a v průběžné tabulce zůstali třetí o bod za druhým Českem. Vítězný gól si připsal Mathias Trettenes. Právě proti Čechům sehrají Kanaďané v úterý přímý souboj o druhé místo.

Zámořský favorit měl zkraje druhé třetiny již dvoubrankové manko. V čase 59:48 poslal zápas do prodloužení při hře Kanady bez gólmana Lawson Crouse. Nájezdy pak vyšly lépe Norům, kteří proměnili čtyři z pěti pokusů. Oslavili díky tomu druhou výhru nad Kanaďany v historii MS, poprvé je zdolali před 23 lety.

Kanaďané nasadili od začátku vlažnější tempo a pro Seveřany tak nebylo nijak složité držet s favoritem krok. Norové navíc otevřeli skóre. Přesilovku po Neighboursově faulu sice nevyužili a pak měli i porci štěstí, když zblízka minul zakončující Lucic, ale v 10. minutě už mohli slavit.

Puk vybojoval kapitán Olimb, jeho první nahrávka podél hrazení na Trettenese sice neprošla, ale kotouč se k němu vrátil, tak to zkusil na střed a z prostoru mezi kruhy prostřelil gólmana Hofera Martinsen. Jen o chvilku později byl z dorážky blízko druhému zásahu Valkvae Olsen.

Norové se dočkali po 112 sekundách ze druhého dějství: puk nahodil na kanadskou branku Olden a mimo Hoferův dosah ho vychýlila Laugtonova teč. Kanaďané snížili ve 29. minutě, kdy překonal strážce norské branky Arntzena výstavní ranou zápěstím Lucic. Ve 34. minutě ještě zazvonil na tyčku Toffoli. O chvilku později dohrál Fantilli, když zákrokem na hlavu sestřelil Kasastula.

Seveřané však v dlouhé pětiminutové přesilovce rozdělené přestávkou nic nevymysleli. Ve 46. minutě pálil Toffoli, Arntzen výborně zasáhl levým betonem. V závěru sáhla kanadská střídačka ke hře bez gólmana. Quinn rybičkou v pádu z takřka nulového úhlu poslal bekhendem puk do tyčky. Vyrovnání zařídil Crouse přesnou ranou do horního růžku poté, co ho ideálně našel Carcone.

V prodloužení byl trochu překvapivě nebezpečnější norský tým, který už postoupit nemůže. Dvakrát nebezpečně zakončoval Trettenes, Hofera ale nepřekonal. V nájezdech uspěli první tři hráči Norska Hansen, Olden a Trettenes, teprve až Haga nedal. Z kanadské strany kontrovali ze čtyř exekutorů jen Glass a Toffoli, takže Valkvae Olsen mohl v páté sérii rozhodnout. Po parádním zakončení se mu to také podařilo.

Mistrovství světa v hokeji - skupina B (Riga):

Kanada - Norsko 2:3 po sam. nájezdech (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 29. Lucic (Weegar, Middleton), 60. Crouse (Carcone) - 10. Martinsen (K. A. Olimb), 22. Olden (E. Salsten), rozhodující sam. nájezd Trettenes. Rozhodčí: Frandsen (Dán.), MacFarlane (USA) - Hautamäki (Fin.), Synek (SR). Vyloučení: 2:1, navíc Fantilli (Kanada) 5 min. a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 4834.

Kanada: Hofer - Weegar, Middleton, Hunt, Bear, Joseph, Myers, Barron - Blais, Glass, Lucic - J. Quinn, Laughton, Crouse - Carcone, McBain, Neighbours - Toffoli, Krebs, Fantilli. Trenér: Tourigny.

Norsko: Arntzen - Hansen, Lilleberg, Johannesen, Engeland Andersen, Krogdahl, Kasastul - Valkvae Olsen, Vikingstad, Berg-Paulsen - K. A. Olimb, Trettenes, Martinsen - E. Salsten, Olden, Haga - Vesterheim, H. Salsten, Hoff. Trenér: T. Johansson.