Kanada na MS zdolala Kazachstán, Švédové porazili Brity

Riga - Hokejisté Kanady zdolali na mistrovství světa v Rize Kazachstán 4:2 a po teprve druhé výhře z pěti zápasů pokračují ve stíhací jízdě za postupem do čtvrtfinále. Švédpvé porazili v utkání skupiny A tým Velké Británie 4:1. V průběžné tabulce se posunuli ze dna na čtvrté místo o bod před český tým, odehráli ale o zápas více.

Kanada zdolala Kazachstán 4:2 a pokračuje ve stíhací jízdě za čtvrtfinále MS

Kanada, která po prohrách s Lotyšskem (0:2), USA (1:5) a Německem (1:3) ve středu zdolala Norsko 4:2, se ujala vedení v 7. minutě při vyloučení Ševčenka. Při obléhání Šutovovy branky se prosadil z dorážky Mangiapane. Na potvrzení svého druhého gólu v druhém utkání na turnaji si musel útočník Calgary počkat, protože rozhodčí na ledě odraz puku z vnitřku branky neviděli a změnu skóre uznali až podle videa.

Vzápětí mohl zvýšit Bernard-Docker, ale Šutov jeho vyloženou šanci zmařil. Na druhé straně se vyznamenal také Kuemper při šanci Samata Danijara. V 17. minutě mohl zvýšit po Ferrarově přihrávce Bunting, Šutov ale svůj tým opět podržel.

Po 61 sekundách druhé části Kanaďané už znovu skórovali, poté co Powerovu střel od modré čáry tečoval Henrique. Kazachstán následně přečkal oslabení při Svedbergově vyloučení a ve 25. minutě snížil. Přečíslení vyřešil individuálně střelou z levého kruhu na bližší tyč Michajlis.

Kazachstán potom nevyužil svou jedinou přesilovku v utkání, ale pak třikrát za sebou pykal. Kanada ale neuspěla a po 91 sekundách třetí třetiny střelou z pozice mezi kruhy vyrovnal opět Michajlis.

Šutov potom vychytal Danfortha, ale ve 48. minutě nestačil na střelu Perfettiho do levého horního rohu z pozice mezi kruhy. Kazaši ale drželi těsnou ztrátu a v závěru se snažili při tlaku vyrovnat. To se jim ale nepodařilo a Brown do prázdné branky upravil na konečných 4:2.

Kazachstán - Kanada 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 25. N. Michajlis, 42. N. Michajlis (Valk, Savickij) - 7. Mangiapane (Henrique, Connor Brown), 22. Henrique (Power, Mangiapane), 48. Perfetti (Anderson-Dolan), 60. Connor Brown (Henrique). Rozhodčí: Romasko (Rus.), Sidorenko - Goljak (oba Běl.), Lazarev (Rus.). Vyloučení: 5:1. Využití: 0:1. Bez diváků.

Sestavy:

Kazachstán: Šutov - Dietz, Makljukov, Svedberg, Blacker, Šalapov, Samat Danijar, Orechov - Ševčenko, Sagadějev, Akolzin - N. Michajlis, Valk, Savickij - Šin, Šestakov, Starčenko - Panjukov, Asetov, Sajan Danijar - Lichotnikov. Trenér: Jurij Michajlis.

Kanada: Kuemper - Walker, Ferraro, Power, Stecher, Bernard-Docker, Beaudin, Schneider - Mangiapane, Henrique, Connor Brown - Comtois, Vilardi, N. Paul - Hagel, Danforth, Bunting - Perfetti, Anderson-Dolan, Pirri - Foudy. Trenér: Gerard Gallant.

Švédové porazili na MS Brity 4:1 a ze dna poskočili až před české hokejisty

Favorizovaní Švédové měli po celý zápas velkou střeleckou převahu (56:14). Jen v prvním dějství vyslali na branku střeženou Bownsem dvacet střel, zatímco Fasth čelil jen pěti pokusům. V páté minutě nevyužil dobrou možnost Lindberg, o chvilku později ale udeřil překvapivě soupeř.

Kirk nahazoval bekhendem z křídla puk před branku, kam si najížděl Connolly, toho ale poslal na led Rakell. Britský útočník následně "uklidil" do branky Fastha, hned poté překročil brankovou čáru i kotouč. Po velmi dlouhém přezkoumávání situace u videa mohli Britové slavit vedení, Kirk si připsal v pátém startu na turnaji pátý gól.

Jen chvilku nato se Fasth zapotil při pokusu Hammonda. Na druhé straně se vyznamenal Bowns po Olofssonově zakončení. V 15. minutě si Švédové, kteří odehráli celé utkání bez vyloučení, zahráli první přesilovku. A po minutě ji také využili, když se po pěkné souhře prosadil Sörensen. Ještě do přestávky byl blízko Olofsson, ale jeho pokus zazvonil na brankovou konstrukci.

Přesně po 27 odehraných minutách už Švédové vedli. Pilut připravil ideální pozici k zakončení pro Pudase, jenž z kruhu napálil puk bez přípravy do horního růžku. Bowns pak skvělými zákroky držel Brity na dostřel, jenže ve 33. minutě skryl svůj pokus za obránce Kempe a i on se trefil parádně pod horní tyčku. Snížit mohl vzápětí Duggan, ale Fasth byl proti.

V úvodu třetí části nevyužili Švédové dvě krátce po sobě jdoucí přesilovky, ale nemuselo je to nijak mrzet. V 53. minutě definitivně rozhodl Kempe. Tváři v tvář sice Bownse ještě zcela nepřekonal, ale procedil puk za jeho záda a následně ho snadno dorazil do branky.

Švédsko - Velká Británie 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 16. Sörensen (Olofsson, Tömmernes), 27. Pudas (Pilut, Wingerli), 33. M. Kempe (Sörensen), 53. M. Kempe (Sörensen) - 8. Kirk (D. Phillips). Rozhodčí: Ansons (Lot.), Vikman – Nikulainen (oba Fin.), Zunde (Lot.). Vyloučení: 0:4. Využití: 1:0. Bez diváků.

Sestavy:

Švédsko: Fasth - Tömmernes, Nygren, Dahlbeck, Sellgren, Pilut, Pudas - Rakell, P. Lindholm, O. Lindberg - M. Kempe, A. Kempe, Sörensen - Olofsson, Lundeström, Hallander - Wingerli, Friberg, Frödén. Trenér: Johan Garpenlöv.

Velká Británie: Bowns - D. Phillips, O'Connor, Richardson, Tetlow, Clements, Swindlehurts, Garside - Davies, Myers, J. Phillips - Dowd, Connolly, Kirk - Hammond, Perlini, Lake - Betteridge, Lachowicz, Hook - Duggan. Trenér: Corey Neilson.