Kämpf přispěl k výhře Toronta, skórovali i Hertl a Zadina

New York - Hokejový útočník David Kämpf skóroval v NHL po přihrávce Ondřeje Kašeho a navíc si připsal asistenci u výhry Toronta 3:0 nad Nashvillem. Tomáš Hertl přispěl gólem k vítězství San Jose 4:1 na ledě Minnesoty a se sedmi trefami se dělí s Pavlem Zachou z New Jersey o pozici nejlepšího českého střelce. Filip Zadina vstřelil jednu branku Detroitu, který prohrál v Dallasu 2:5. V dresu vítězů připravil jeden gól Radek Faksa.

Martin Nečas zařídil Carolině na ledě Tampy Bay před týdnem gólem v prodloužení výhru, další dva zápasy ale vynechal kvůli nemoci. Český útočník se vrátil do sestavy až ve Vegas, kde pomohl dvěma asistencemi k vítězství 4:2. Vítek Vaněček kryl v Anaheimu 28 střel, ale neodvrátil porážku Washingtonu 2:3 v prodloužení.

Kämpf, který měl před utkáním na kontě tři body (2+1), zvýšil v 57. minutě na 2:0 po dobrém napadání Kašeho. Český útočník vyhrál v rohu kluziště souboj o puk, který poslal od zadního mantinelu do levého kruhu. Kämpf jeho úsilí korunoval střelou bez přípravy a skóroval ve druhém zápase za sebou. Vítězství zpečetil při hře Nashvillu bez brankáře Mitchell Marner, jemuž přihrál Kämpf puk z obranného pásma do středního.

Úvodní gól Toronta vstřelil Auston Matthews, zatímco Jack Campbell zastavil 24 střel, připsal si třetí nulu v sezoně a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Devětadvacetiletý brankář se při zranění Petra Mrázka, který odchytal v sezoně jen dvě utkání, chopil šance skvěle - vládne statistikám v procentuální úspěšnosti zásahů (94,3) i průměru inkasovaných branek na zápas (1,68).

Hertl stanovil finální podobu výsledku v 50. minutě v přesilové hře. Český útočník stál na konci povedené kombinace, kterou zakončil z pravé strany střelou do odkryté branky. Hlavními strůjci úspěchu San Jose byli Timo Meier (1+1) a Logan Couture (0+2). V obraně vítězů scházel Radim Šimek, který nastoupil minule poprvé od 28. října po zranění, ale po prohře 2:6 v Coloradu zůstal tentokrát jen mezi náhradníky.

Dallas vedl ve 28. minutě 3:0 a první gól zápasu padl po Faksově akci. Český centr zatáhl puk po pravé straně do útočného pásma a přihrál jej Ryanu Suterovi, který z druhé vlny podpořil útok a střelou z mezikruží otevřel skóre. V polovině utkání snížil z přečíslení dva na jednoho Zadina, který se prosadil bekhendem z pravého kruhu. Kontaktní branku vstřelil v přesilové hře Dylan Larkin, ale domácí Jason Robertson dvěma trefami ve třetí třetině nepřipustil další drama.

Florida porazila i díky čtyřem gólům v úvodní třetině na svém ledě New York Islanders 6:1. Domácí ale přišli o lídra Aleksandera Barkova, který po kolizi se Scottem Mayfieldem "koleno na koleno" opustil v bolestech hrací plochu a nezatěžoval levou nohu.

"Nebylo tam moc prostoru, protože Barkov najel z boku mezi něj (Mayfielda) a dalšího hráče. Vypadalo to, jako by se ho pokoušel trefit ramenem na rameno, ale skončilo to takhle. Znám Scotta, určitě v tom nebyl záměr," zastal se trenér Islanders Barry Trotz svého svěřence, který obdržel trest na pět minut plus do konce zápasu.

V dresu Floridy rozdal sedm hitů Radko Gudas a při jednom střetu srazil nekompromisně, ale čistým způsobem, Brocka Nelsona, po čemž ho vyzval na pěstní souboj Kyle Palmieri. Po pár ranách je oddělili rozhodčí.

Florida vede celou NHL o bod před Carolinou, při jejíž výhře ve Vegas se Nečas podílel na první a poslední brance zápasu. Český útočník nejdříve křížným pasem uvolnil Anthonyho DeAngela, který střelou do odkryté branky otevřel skóre. Hurricanes, kteří ve druhé třetině ztratili dvoubrankový náskok, ale opět vedli od 42. minuty trefou Setha Jarvise. Z dorážky zvýšil Vincent Trocheck, na začátku celé akce stál Nečas.

Anaheim přišel ve třetí třetině o vedení 1:0 a 2:1, ale v prodloužení mu zajistil bonusový bod Trevor Zegras. Vaněčka překonal střelou z levého kruhu nad lapačku a dal druhý gól v zápase. Kalifornský klub oslavil jubilejní tisící výhru v NHL, kterou symbolicky podpořil svým tisícím bodem v soutěži za asistenci i kapitán Ryan Getzlaf (280+720). Zkušený útočník, jenž celou kariéru spojil s Ducks, je 45. hráčem v historii NHL, který nasbíral tisíc bodů v jednom týmu.

Teprve podruhé v sezoně zvítězila Arizona, která vyhrála v St. Louis 3:2. Zápas rozhodl v 54. minutě druhou trefou v utkání Barret Hayton. Štěstí týmu možná přinesl Jan Jeník, který nastoupil za Coyotes v novém ročníku poprvé. Brankář Karel Vejmelka zůstal na střídačce.

Filip Chytil se po deseti dnech a třech vynechaných zápasech kvůli zranění v horní části těla vrátil do sestavy New Yorku Rangers, který doma udolal Montreal 3:2.

NHL:

Toronto - Nashville 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Branky: 8. Matthews, 57. Kämpf (Kaše), 60. Marner (Kämpf). Střely na branku: 34:24. Diváci: 18.949. Hvězdy zápasu: 1. Campbell, 2. Matthews, 3. Rielly (všichni Toronto).

Florida - NY Islanders 6:1 (4:0, 1:1, 1:0)

Branky: 7. Huberdeau, 15. Lomberg, 17. Verhaeghe, 19. Hörnqvist, 34. Ekblad, 57. Vatrano - 35. Palmieri. Střely na branku: 36:28. Diváci: 14.003. Hvězdy zápasu: 1. Hörnqvist, 2. Verhaeghe, 3. Bobrovskij (všichni Florida).

NY Rangers - Montreal 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Branky: 16. Kakko, 24. Kreider, 42. J. Gauthier - 23. Dvorak, 43. J. Anderson. Střely na branku: 34:33. Diváci: 15.255. Hvězdy zápasu: 1. Kakko, 2. Šesťorkin (oba NY Rangers), 3. Dvorak (Montreal).

Philadelphia - Calgary 2:1 v prodl. (0:1, 1:0, 0:0 - 1:0)

Branky: 25. K. Hayes, 61. Atkinson - 11. Kylington. Střely na branku: 43:34. Diváci: 16.278. Hvězdy zápasu: 1. K. Hayes, 2. Hart (oba Philadelphia), 3. J. Gaudreau (Calgary).

Pittsburgh - Buffalo 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Branky: 46. Guentzel - 21. C. Miller, 29. Okposo. Střely na branku: 46:19. Diváci: 16.366. Hvězdy zápasu: 1. Tokarski, 2. C. Miller (oba Buffalo), 3. Guentzel (Pittsburgh).

St. Louis - Arizona 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Branky: 18. Kyrou, 35. Krug - 32. a 54. Hayton, 8. Capobianco. Střely na branku: 36:23. Diváci: 16.738. Hvězdy zápasu: 1. Hayton (Arizona), 2. O'Reilly (St. Louis), 3. Kessel (Arizona).

Minnesota - San Jose 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Branky: 26. Eriksson Ek - 6. Ferraro, 20. Meier, 30. E. Karlsson, 50. Hertl. Střely na branku: 27:21. Diváci: 15.367. Hvězdy zápasu: 1. Meier, 2. Couture, 3. Reimer (všichni San Jose).

Winnipeg - Edmonton 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)

Branky: 3. Lowry, 27. Ehlers, 31. Dubois, 40. Scheifele, 59. Connor - 43. a 44. Draisaitl. Střely na branku: 35:34. Diváci: 13.473. Hvězdy zápasu: 1. Dubois, 2. Hellebuyck, 3. Morrissey (všichni Winnipeg).

Dallas - Detroit 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

Branky: 44. a 59. J. Robertson, 14. R. Suter (Faksa), 22. Jamie Benn, 28. Hintz - 30. Zadina, 35. Larkin. Střely na branku: 30:30. Diváci: 17.764. Hvězdy zápasu: 1. Hintz, 2. R. Suter, 3. Oettinger (všichni Dallas).

Vegas - Carolina 2:4 (0:2, 2:0, 0:2)

Branky: 23. Howden, 25. Theodore - 12. DeAngelo (Nečas), 20. Aho, 42. Jarvis, 54. Trocheck (Nečas). Střely na branku: 23:42. Diváci: 17.737. Hvězdy zápasu: 1. Aho, 2. Raanta (oba Carolina), 3. Lehner (Vegas).

Anaheim - Washington 3:2 v prodl. (1:0, 0:0, 1:2 - 1:0)

Branky: 50. a 65. Zegras, 4. Fowler - 46. Pilon, 58. T. Wilson. Střely na branku: 31:30. Vítek Vaněček odchytal za Washington celý zápas, inkasoval tři branky z 31 střel a úspěšnost zásahů měl 90,3 procenta. Diváci: 13.456. Hvězdy zápasu: 1. Getzlaf, 2. Zegras (oba Anaheim), 3. T. Wilson (Washington).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Florida 16 11 3 2 62:42 25 2. Toronto 17 11 1 5 46:42 23 3. Tampa Bay 14 8 3 3 43:40 19 4. Detroit 18 8 2 8 51:60 18 5. Boston 13 8 0 5 41:37 16 6. Buffalo 15 7 2 6 45:44 16 7. Montreal 18 4 2 12 38:61 10 8. Ottawa 15 4 1 10 36:52 9

Metropolitní divize:

1. Carolina 14 12 0 2 49:27 24 2. Washington 16 9 5 2 56:39 23 3. NY Rangers 16 10 3 3 45:45 23 4. Philadelphia 14 8 2 4 38:35 18 5. New Jersey 14 7 3 4 42:42 17 6. Columbus 13 8 0 5 43:40 16 7. Pittsburgh 15 5 4 6 43:51 14 8. NY Islanders 13 5 2 6 29:39 12

Západní konference:

Centrální divize:

1. Winnipeg 15 9 3 3 51:40 21 2. Minnesota 15 10 0 5 49:47 20 3. Nashville 16 9 1 6 44:42 19 4. St. Louis 15 8 2 5 51:42 18 5. Dallas 14 6 2 6 37:43 14 6. Colorado 12 6 1 5 43:39 13 7. Chicago 15 4 2 9 33:51 10 8. Arizona 16 2 1 13 26:62 5

Pacifická divize:

1. Anaheim 17 10 3 4 60:46 23 2. Edmonton 15 11 0 4 61:47 22 3. Calgary 16 8 5 3 49:34 21 4. Los Angeles 15 8 2 5 42:37 18 5. Vegas 16 9 0 7 49:50 18 6. San Jose 15 8 1 6 43:42 17 7. Vancouver 16 5 2 9 41:55 12 8. Seattle 15 4 1 10 42:55 9

Kanadské bodování NHL:

1. Draisaitl (Edmonton) 15 33 (17+16) 2. McDavid (Edmonton) 15 29 (10+19) 3. Ovečkin (Washington) 16 26 (12+14) 4. T. Terry (Anaheim) 16 21 (11+10) 5. Connor (Winnipeg) 15 20 (12+8) 6. Kuzněcov (Washington) 16 20 (6+14) 7. Marchand (Boston) 13 19 (8+11) 8. Nugent-Hopkins (Edmonton) 15 19 (1+18) 9. A. Svečnikov (Carolina) 14 18 (7+11) 10. J.T. Miller (Vancouver) 16 18 (7+11) 59. Pastrňák (Boston) 13 13 (4+9) 67. Voráček (Columbus) 13 13 (1+12) 82. Zacha (New Jersey) 14 11 (7+4) 83. Hertl (San Jose) 15 11 (7+4) 108. Palát (Tampa Bay) 14 10 (4+6) 153. Hronek (Detroit) 16 9 (1+8) 172. Nečas (Carolina) 12 8 (3+5)