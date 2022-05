Kämpf nastoupí proti Norům se Smejkalem a Vránou

Tampere (Finsko) - Útočník David Kämpf nastoupí v dnešním utkání českých hokejistů na mistrovství světa proti Norsku ve třetí útočné formaci s Jiřím Smejkalem a Jakubem Vránou. Sestava čítá sedm obránců a třináct útočníků, hrát nebude mladý zadák David Jiříček. Zápas základní skupiny B v Tampere o důležité body pro postup do čtvrtfinále začne v 19:20 SELČ.

"David přiletěl s tím, že bude samozřejmě hrát. Budeme hrát na třináct útočníků a sedm obránců, David Jiříček zůstává na tribuně. Do jednotlivých formací nechceme moc zasahovat, až jak se bude vyvíjet ten zápas, tak podle toho dostanou hráči prostor na ledě. Uvidíme, jak to bude vypadat, ale věřím, že všichni zasáhnou do hry a budeme úspěšní," řekl novinářům po dnešním rozbruslení asistent trenéra Libor Zábranský.

Kämpf dorazil na sever Evropy ve čtvrtek jako poslední povolaná posila z NHL. Zapsáním sedmadvacetiletého hráče Toronta, který je ceněný pro všestrannost, se zároveň uzavřela soupiska národního týmu pro turnaj. "David je vynikající hráč. Má úspěšnost bulí v obranném pásmu snad 57 procent, což je na NHL vynikající statistika. Je také výborný na oslabení, ta jeho role bude velkým přínosem pro náš tým," pochvaloval si Zábranský.

Norský tým dosud v Tampere podlehl domácím Finům 0:5, následně ztratil tříbrankový náskok s Brity a uspěl až po samostatných nájezdech, pak prohrál 2:3 s Lotyši a porazil 5:3 Rakušany. Poslední zápas mezi hokejisty Česka a Norska je starý už více než tři roky - na MS v Bratislavě vyhráli Češi s přehledem 7:2.

"Co jsme se dívali na zápasy a videotrenéři chystali materiály, tak čekáme stejnou urputnost, jakou ukazovali Lotyši. V obranném pásmu hrají striktně jeden na jednoho. Bude důležité, abychom měli na masce hráče, ať gólman nevidí. To nám trochu chybělo v poslední třetině proti Lotyšsku. Musíme se dívat ale v první řadě na sebe. V týmu máme obrovskou kvalitu. Teď se omlouvám za ten výraz, ale když budou kluci padat po držce, takové zápasy musíme zvládat," prohlásil Zábranský.

"Hokej se za poslední dobu hodně posunul, nikdo není slabý soupeř a nikoho nesmíme podcenit. Viděli jsme to jak s Brity, kteří během první třetiny jeli třikrát sami na bránu, tak potom s Rakouskem. Do každého zápasu musíme jít stejně jako včera do první třetiny s Lotyši. Je třeba jít do toho zápasu se stejnou mentalitou," nabádal k obezřetnosti útočník Matěj Stránský.

Předpokládaná sestava ČR: Vejmelka - Hronek, Kempný, Kundrátek, Ščotka, D. Sklenička, Šimek, Jordán - Pastrňák, Krejčí, Červenka - Blümel, Hertl, H. Zohorna - J. Vrána, Kämpf, Smejkal - M. Stránský, Černoch, Flek - M. Špaček.