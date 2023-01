Kampaň se podle Pavla proměnila v obranu hodnot, na kterých staví

Praha - Kampaň před druhým kolem prezidentských voleb se podle kandidáta Petra Pavla proměnila v obranu hodnot, na nichž staví svou kandidaturu. Pavel to řekl v dnešním rozhovoru na televizi Nova. Lidé podle něj mohou na mítincích vyjadřovat i nesouhlasné názory, pokud se tak děje slušnou formou.

Pavel dnes vyzval svého protikandidáta Andreje Babiše (ANO) ke zklidnění situace ve společnosti. Chce po něm mimo jiné, aby stáhl všechny reklamní materiály, kde používá strach ze zatažení do války. "Když jsem viděl, jak se kampaň v posledních deseti dnech vyhrotila, tak mě to mrzí. Možná by se měl Andrej Babiš a každý, kdo si myslí, že se mu ubližuje, zamyslet, jestli to není spíš Andrejem Babišem než jeho protikandidátem," řekl na Nově Pavel.

Dodal, že od počátku kampaně neměl žádný billboard, kde by někoho strašil, na veřejných shromážděních nikoho neznevažuje, neuráží a nepřekrucuje fakta. "Od počátku nastoluji témata jako návrat slušnosti, důstojnosti, normální komunikace," uvedl. Kampaň podle něj nyní zcela opustila dlouhodobá témata, na která se kandidáti soustředili před prvním kolem. "Čelíme asi nejmasivnější dezinformační kampani za dlouhou dobu, druhé kolo je o obraně hodnot, za které se stavím," doplnil Pavel.

Babiš dnes označil Pavlovu výzvu za nesmyslnou, Pavel by podle něj měl spíše odsoudit agresivní chování na mítincích. Pavel na Nově uvedl, že nemůže říkat lidem, kam mají chodit. Nemá zároveň nic proti tomu, aby na jeho akce chodili Babišovi příznivci. "Mohu požádat touto cestou (své příznivce), aby vyjadřovali svůj názor, i nesouhlas, ale slušně, což je heslo mé kampaně," řekl. Odsoudil projevy násilí a vyhrožování.

Pavel od nedělního večera musel rušit svůj program kvůli nemoci. Na Nově dnes uvedl, že už se cítí lépe. "Mám nasazená antibiotika, snědl jsem víc prášků než za poslední rok," uvedl. Onemocnění připsal dlouhému pobytu venku a náročnému programu. V minulém týdnu vyrážel na mítinky v různých částech republiky.