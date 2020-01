Kampaň o viru je na všech letištích, řeší se zákaz letů do Číny

Ilustrační foto - Pasažér prochází 26. ledna 2020 na Letišti Václava Havla v Praze kolem cedule, která informuje cestující, kteří přilétají do České republiky, o tom, co mají dělat, pokud na sobě budou pozorovat symptomy onemocnění koronavirem.

Ilustrační foto - Pasažér prochází 26. ledna 2020 na Letišti Václava Havla v Praze kolem cedule, která informuje cestující, kteří přilétají do České republiky, o tom, co mají dělat, pokud na sobě budou pozorovat symptomy onemocnění koronavirem. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Informační kampaň a cílený screening cestujících fungují ode dneška vedle letiště v pražské Ruzyni nově na všech dalších letištích v Česku. Kvůli šíření nového typu koronaviru by mohl kabinet v pondělí zakázat lety mezi Čínou a Českem, úřady nyní řeší, jak právně i technicky opatření připravit. Podle Letiště Praha má být od 12. února do 28. března přerušena letecká linka mezi Prahou a čínským Čcheng-tu. V Česku se do čtvrtka testovalo na koronavirus 34 vzorků, žádný z nich nebyl pozitivní.

Rozšíření informační kampaně bylo reakcí na čtvrteční rozhodnutí Světové zdravotnické organizace (WHO) vyhlásit globální stav zdravotní nouze. Brněnské letiště informovalo, že začalo podle pokynů ministerstva zdravotnictví s informační kampaní pro cestující a posádky letadel, letáky jsou vyvěšené na všech viditelných místech. Stejně postupovalo i Letiště Leoše Janáčka Ostrava.

Z Prahy se dosud pravidelně létalo do čtyř čínských měst na 12 spojích týdně. Nově ale bude přerušena linka mezi Prahou a čínským Čcheng-tu. "Poslední zpáteční let na této lince je naplánovaný na sobotu 8. února, ve středu 12. února pak dopravce přiletí do Prahy pouze pro zbývající cestující směřující zpět do Číny. Během aktuálního letového řádu byla linka v provozu dvakrát týdně," uvedla mluvčí pražského letiště Kateřina Pavlíková. Pravidelné linky do Číny už v minulých dnech dočasně přerušily například British Airways, Air France, Lufthansa a řada dalších.

Prodejci letenek uvádějí, že zájem o letenky do Číny klesá. "Na českém trhu v posledních dnech poklesl na 50 procent ve srovnání se stejným obdobím loňského roku," uvedla ředitelka letenkového oddělení Student Agency Věra Janičinová. Zároveň se kvůli koronaviru zvyšuje počet dotazů zákazníků na možnosti změny rezervace letenek či jejich storna.

Česká vláda by mohla v pondělí na návrh premiéra Andreje Babiše (ANO) rozhodovat o úplném zákazu letů mezi ČR a Čínou. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) dnes uvedl, že po vyhlášení globálního stavu zdravotní nouze je takový krok namístě. Jeho resort a ministerstvo dopravy aktuálně řeší, jak věc technicky i právně zařídit.

V Česku se podle Vojtěcha do čtvrtka testovalo kvůli novému typu koronaviru 34 vzorků, žádný z nich nebyl pozitivní. Aktuálně není podle žádný podezřelý případ, na jehož výsledky by se čekalo, uvedl. V Číně, odkud nemoc pochází, se virem podle tamních úřadů nakazilo téměř 9700 lidí, 213 jich zemřelo. Nemocní jsou hlášeni také z více než 20 zemí.

Šíření viru na území ČR se obává 63 procent pracující populace. Nákazy se podle průzkumu agentury Median mezi českými zaměstnanci víc bojí ženy a lidé starší 60 let. Opatření zavedená kvůli koronaviru na pražském Letišti Václava Havla pokládá za nedostačující zhruba třetina respondentů. Téma koronaviru zaznamenali v médiích téměř všichni účastníci průzkumu. O nemoci si denně aktivně zjišťuje informace 43 procent dotázaných.

Podle analytika České spořitelny Davida Navrátila je ČR na pandemii podobně jako na případnou recesi připravena lépe, než je ve světě obvyklé. Řekl to ČTK s poukazem na studii Světové banky. Dopady středně vážné až vážné pandemie na světovou ekonomiku činí podle studie Světové banky 570 miliard dolarů, což je 0,7 procenta světového HDP. Odhad nákladů pro českou ekonomiku je asi 0,4 procenta HDP, tedy zhruba 22 miliard Kč. Pro srovnání v Asii by byly náklady dvě procenta HDP, uvedl Navrátil.

Na internetu se začaly objevovat škodlivé soubory, které se vydávají za informace o koronaviru nebo slibují návody jak se před ním chránit. Obsahují ale nebezpečné programy, které mohou napadnout počítač uživatele. Soubory se objevují buď na speciálně vytvořených stránkách, nebo se šíří e-mailem, varovala společnost Kaspersky.