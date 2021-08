Kampaň ČSSD před sněmovními volbami bude klást důraz na životní jistoty

Praha - Kampaň ČSSD před podzimními sněmovními volbami bude především klást důraz na životní jistoty, protože podle sociální demokracie půjde o to, kdo ponese náklady na zdražování potravin a energií způsobené pandemií koronaviru. Proto to budou nejdůležitější volby od roku 1989, do který jde ČSSD s mottem "spravedlivá země". Při dnešním zahájení kampaně ČSSD před volbami, které se uskuteční 8. a 9. října, to řekl předseda vládní ČSSD Jan Hamáček.

"Čeká nás sedm týdnů tvrdé práce, máme za sebou dva turbulentní roky. Nejdůležitější bude dát dohromady státní rozpočet a zachování základních jistot. Budeme hovořit o tom, co nepřipustíme - zdražování, zvyšování věku odchodu do důchodu, rozprodávání nemocnic nebo zpoplatnění školství," řekla ministryně práce a místopředsedkyně ČSSD Jana Maláčová.

Zahájení kampaně se na dvoře restaurace Lidového domu v Praze zúčastnily desítky členů a sympatizantů ČSSD, mezi nimi bývalý předseda ČSSD a premiér Jiří Paroubek. Přítomní dostali zdarma pivo a klobásy, lidé se pohybovali bez roušek, k dispozici byla možnost udělat si test.

Volebními prioritami ČSSD je spravedlivé rozdělení nákladů covidové pandemie, růst platů, zamezení privatizaci českého zdravotnictví, důchodová reforma, zvýšení platů v sociálních službách, umožnění vlastního bydlení nebo bezplatné školství.

Prezident Miloš Zeman dnes v rozhovoru pro Blesk.cz vyzval své voliče z prezidentské volby, aby v říjnových sněmovních volbách dali hlas ČSSD, pokud nechtějí volit ANO. "Dnes bych chtěl vyzvat zhruba tři miliony svých voličů v poslední prezidentské volbě, aby pokud z nějakých důvodů nechtějí volit hnutí ANO, tak aby alespoň volili sociální demokracii, protože i ona si to ve vládě odpracovala," řekl. Zeman zopakoval, že svůj hlas dá ANO, a pokud by měl dva, druhý by patřil sociálním demokratům.

"Jsem rád, že si pan prezident vzpomněl na svoji politickou stranu, protože sociální demokracie je autentickou levicí, která je tady pro zaměstnance a seniory. Hnutí ANO ještě ani nepředstavilo svůj program a já jsem přesvědčený, že je schopno spolupracovat s kýmkoliv," řekl Hamáček ČTK.

ČSSD se podle posledních dvou zveřejněných volebních modelů do Sněmovny nedostane. K tomu je potřeba překročit pětiprocentní hranici. Srpnový model agentury STEM pro CNN Prima News sociálním demokratům přisoudil 4,6 procenta, dnes publikovaný model agentury Kantar CZ pro Českou televizi dává ČSSD 3,5 procenta. Vládní partner sociálních demokratů, hnutí ANO, by přitom podle obou modelů sněmovní volby vyhrál se ziskem kolem 30 procent.

"V ostatních průzkumech jsme na tom lépe a musí se vzít v úvahu, že je tady 35 procent lidí, kteří nevědí, koho volit. A myslím, že jsme ukázali, že je spousta důvodů proč volit sociální demokracii. Až se začne zvyšovat věk odchodu do důchodu, školné nebo poplatky u doktora, tak bude pozdě volit ČSSD," reagoval na výsledky Hamáček.