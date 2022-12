Kamiony mají kvůli sněžení potíže, autobusy ve středních Čechách zpoždění

Praha - Noční sněžení na řadě míst v zemi zkomplikovalo provoz na silnicích, a to včetně hlavních dálničních tahů. Některé komunikace museli policisté uzavřít pro kamiony. Ve středních Čechách, v Praze, Liberci a dalších městech měla problémy hromadná doprava. Na všech příjezdech do hlavního města se od rána tvořily dlouhé kolony. Policisté v několika krajích evidovali zvýšený počet dopravních nehod, při nichž osobní i nákladní auta skončila mimo silnice.

Kvůli silnému sněžení uzavřela moravskoslezská policie pro kamiony silnici z Ostravice k hranicím se Slovenskem. Na Liberecku se pro kamiony nad šest tun zavřela silnice III/2904 přes Oldřichovské sedlo na Raspenavu, kde se nesolí. Řidiči musí směrem na Hejnice a Raspenavu po hlavní silnici I/13 přes Frýdlant, která se ošetřuje chemicky. Omezení neplatí pro autobusy.

"Nejhorší situace je jako již tradičně v horských úsecích. Uvíznuté kamiony blokují provoz na silnici I/13 v Albrechtickém kopci u Frýdlantu, průjezd přes Oldřichovské sedlo je také omezený. Komunikace I/35 v úseku Bílého Kostela je sjízdná s obtížemi a další problémy jsou v na komunikacích u Jablonce nad Nisou. V centru Liberce došlo k několika dopravním nehodám," shrnula dopoledne policie situaci v Libereckém kraji.

Na příjezdech od Brna, Plzně, z Hradce Králové či Ústí nad Labem do Prahy se řidiči ráno zdrželi až hodinu. Desítky spojů MHD v hlavním městě a okolí od rána nabíraly zpoždění, některé musely jezdit odklonem. Zpoždění byla i na několika tramvajových linkách. Silnice byly jinak s opatrností sjízdné, na křížení D1 a pražského okruhu ležela dopoledne sněhová břečka.

V Plzeňském kraji v noci napadlo několik centimetrů sněhu. Silnice i dálnice D5 byly ráno se zvýšenou opatrností sjízdné, místy na nich byla vrstva rozbředlého sněhu. V Ústeckém kraji v Krušných horách ležela na cestách ujetá vrstva nového sněhu, místy dál sněžilo. Silničáři měli v terénu veškerou techniku. Na nesolených cestách v Krkonoších mohla být vrstva sněhu silná až deset centimetrů. Sněžit má i přes den. "Budou se tvořit sněhové jazyky, na hřebenech hor i závěje," uvedli meteorologové.

Také na všech silnicích v Pardubickém kraji dnes ráno ležel sníh. Většinou byl po solení rozbředlý, ve výše položených oblastech a v místech bez chemického posypu tvořil uježděnou vrstvu. Hasiči v noci a ráno zasahovali u několika dopravních nehod. V Koldíně na Orlickoústecku a Oldříši na Svitavsku vytahovali z příkopu osobní auta. V Lipovci na Chrudimsku skončilo vozidlo na střeše, lehce zraněného se ujali zdravotníci.

Silnice na Vysočině byly dnes ráno po sněhových přeháňkách sjízdné s opatrností. Solené vozovky byl mokré, místy na nich byl rozbředlý sníh. Na 120 sypačů dnes upravovalo vozovky v Jihočeském kraji. Intenzivnější přeháňky zasáhly hlavně Strakonicko a Táborsko.

Silnice v Olomouckém kraji pokrýval rozbředlý či ujetý sníh. Silnice byly sjízdné se zvýšenou opatrností. Se zimním počasím policisté evidují i zvýšený počet nehod. Například na silnici u Zlatých Hor na Jesenicku ráno havaroval sypač, další dvě auta havarovala ráno v Újezdě na Olomoucku, v Pasece na Olomoucku se zase střetlo osobní a nákladní auto - nehody se obešly se bez zranění. Policisté apelovali na řidiče, aby byli vzhledem k podmínkám na silnicích obezřetní.

Ve Zlínském kraji v noci na dnešek a ráno sněžilo. Většina silnic zůstávala s opatrností sjízdná, mnohde na nich však po chemickém ošetření ležel rozbředlý sníh nebo jeho zbytky. Provoz na některých silnicích komplikovala ledovka nebo námraza, hasiči kvůli tomu zasahovali u několika nehod. Silnice I/55 u Hulína na Kroměřížsku byla uzavřena kvůli tragické nehodě. Ráno se tam čelně srazila dvě vozidla. Řidič jednoho z nich zemřel, řidiče druhého auta převezli záchranáři do nemocnice. Z důvodu nesjízdné vozovky byl až do odvolání zastaven provoz linkových autobusů na Svatý Hostýn na Kroměřížsku.

Chladné počasí se sněžením očekávají meteorologové i v dalších dnech. Mrznout bude i přes den, v noci bou teploty klesat až k minus 15 stupňům. Mohou se tvořit sněhové jazyky nebo ledovka.

Jihočeský kraj

Na 120 sypačů upravuje vozovky v Jihočeském kraji. Kvůli sněžení jsou dnes silnice prakticky všude sjízdné pouze se zvýšenou opatrností. ČTK to řekla dispečerka Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Andrea Sváčková.

"Sněží téměř všude, ale intenzivnější přeháňky jsme zaznamenali hlavně na severu kraje. To znamená především na Strakonicku a Táborsku," uvedla. Policisté evidují v kraji několik nehod, které souvisejí s počasím.

Silnice jsou po údržbě většinou vlhké. Teploty v regionu se po ránu pohybují v rozmezí od minus šesti do minus osmi stupňů Celsia. Na Šumavě klesly až k minus 11 stupňům Celsia. Podle předpovědi meteorologů bude přes den zataženo až oblačno. Zejména v severovýchodní polovině kraje se vyskytne občasné sněžení nebo sněhové přeháňky.

Královéhradecký kraj

Na většině území Královéhradeckého kraje od noci sněží. Řidiči musejí být velmi opatrní. Na silnicích zůstává vrstva sněhu. Na nesolených cestách v Krkonoších může být vrstva sněhu silná až deset centimetrů. Sněžit má i přes den, na horách by mělo být sněžení trvalejší a vydatnější, uvedli dnes silničáři a meteorologové.

V kraji by dnes mohlo napadnout až deset centimetrů sněhu, na návětří hor by to mohlo být 15 až 25 centimetrů. "Budou se tvořit sněhové jazyky, na hřebenech hor i závěje," uvedli meteorologové. Večer by mělo srážek od jihozápadu ubývat.

Teploty dnes ráno klesly k minus čtyřem až minus sedmi stupňům Celsia, na horách bylo až minus deset stupňů. Přes den mají být minus jeden až minus čtyři, na horách až minus devět stupňů. Vítr by mohl mít na horách rychlost až 70 kilometrů v hodině.

Liberecký kraj

V Libereckém kraji dnes sněží, problémy se sjízdností jsou tak i na hlavních silničních tazích a tvoří se kolony. Od rána se stalo kolem 20 nehod. Obešly se bez vážnějších zranění. ČTK to řekl mluvčí policie Vojtěch Robovský.

"Nejhorší situace je jako již tradičně v horských úsecích. Uvíznuté kamiony blokují provoz na silnici I/13 v Albrechtickém kopci u Frýdlantu, průjezd přes Oldřichovské sedlo je také omezený. Komunikace I/35 v úseku Bílého Kostela je sjízdná s obtížemi a další problémy jsou v na komunikacích u Jablonce nad Nisou. V centru Liberce došlo k několika dopravním nehodám," uvedl ráno a webu policie Robovský.

Problémy s dodržováním jízdních řádů má liberecká MHD. "Jezdí všechny linky MHD do všech lokalit, ovšem se zpožděním, které způsobuje nepřetržitý spad sněhu, špatná průjezdnost silnic a komplikace v souvislosti s ostatními účastníky silničního provozu," uvedl dopravním podnik na sociálních sítí. Se zpožděním musejí počítat i cestující ve veřejné meziměstské dopravě, nehodu měl autobus ráno ve Vysokém nad Jizerou na Semilsku nebo v Lázních Libverda na Liberecku.

Na Liberecku je pro kamiony nad šest tun je uzavřená silnice III/2904 přes Oldřichovské sedlo na Raspenavu, kde se nesolí. Řidiči musí směrem na Hejnice a Raspenavu po hlavní silnici I/13 přes Frýdlant, která se ošetřuje chemicky. Omezení neplatí pro autobusy. Hlavní silnici I/10 z Tanvaldu na Harrachov se navzdory sněžení zatím daří udržet i pro nákladní dopravu průjezdnou, řidiči by ale měli být opatrní, řekl ČTK Petr Správka, ředitel společnosti Silnice LK, která komunikace v kraji udržuje.

V kraji většinou připadlo kolem pěti až deseti centimetrů sněhu, i na hlavních tazích je rozbředlý sníh. "V horách je minus sedm stupňů Celsia a sůl působí pomaleji, je zima a sněží v celém kraji, řidiči nemohou čekat, že budou silnice černé, to nikdo nedokáže zajistit. Je třeba přizpůsobit jízdu podmínkám," řekl Správka.

Teploty v Libereckém kraji se dnes ráno pohybují od minus dvou do minus sedmi stupňů Celsia, na některých místech klesly teploměry až k minus deseti. Je zataženo a sněží a podle meteorologů bude sníh padat po většinu dne, srážky by měly ustávat až k večeru. Teploty se po celý den udrží pod bodem mrazu.

Moravskoslezský kraj

Kvůli silnému sněžení uzavřela policie pro kamiony silnici z Ostravice k hranicím se Slovenskem. V Moravskoslezském kraji leží ve vyšších polohách na vozovkách ujetá vrstva sněhu. Na Bruntálsku a na Opavsku mohou řidiči narazit na sněhové jazyky. Ostatní komunikace v kraji jsou po nočním sněžení s velkou opatrností sjízdné. Vyplývá to z dat, která dnes ráno zveřejnilo Ředitelství silnic a dálnic.

Pro kamiony a nákladní auta s přívěsem či návěsem silničáři a policisté tuto zimu v neděli poprvé uzavřeli silnici 1/56 v úseku Ostravice - Bílá. Silnice, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko, se nesmí solit, protože vede v blízkosti přehrady s pitnou vodou. V kopcích ale sníh působí často komplikace.

Na Bruntálsku jsou s opatrností sjízdné všechny komunikace. Silnice první třídy jsou po chemickém ošetření mokré, místy se zbytky sněhu. Na silnicích druhé třídy se tvoří sněhové jazyky. Podobná je situace i na Opavsku. Dopravu tam navíc komplikuje i silný vítr. Viditelnost je snížena i sněžením.

Na ostatních místech kraje jsou silnice udržované chemicky většinou mokré, se zbytky sněhu. Na silnicích, kde jejich správci používají inertní posyp, je ujetá vrstva sněhu.

V regionu sněží od sobotního večera. Sníh padal i celou neděli. Hasiči v Moravskoslezském kraji ve spojení s počasím vyjížděli především k většímu množství nebezpečných stromů a k dopravním nehodám. V neděli večer evidovali okolo 50 výjezdů. Všechny události se obešly bez zranění a bez větších škod. Hasiči zasahovali například u nehody sypače v Pusté Polomi na Opavsku. Vůz sjel ze silnice do příkopu. Těžká technika jej musela dostat zpět na komunikaci.

Olomoucký kraj

Silnice v Olomouckém kraji, kde v noci na dnešek napadlo několik centimetrů sněhu, pokrývá rozbředlý či ujetý sníh. Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Se zimním počasím policisté evidují i zvýšený počet nehod, informovala ČTK policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová. Policie proto apeluje na řidiče, aby byli vzhledem k podmínkám na silnicích obezřetní.

"Sněhová nadílka s sebou přinesla i komplikace v dopravě. Dnes po 05:00 jsme na lince tísňového volání přijali už přes 20 oznámení o dopravních nehodách. Na silnicích to klouže, proto doporučujeme řidičům, aby počítali se zdržením, vydali se na cestu o trochu dříve a přizpůsobili rychlost jízdy aktuálnímu stavu a povrchu vozovky tak, abychom všichni bezpečně dojeli do cíle," uvedla policejní mluvčí.

Na silnici u Zlatých Hor na Jesenicku ráno havaroval sypač, další dvě auta havarovala ráno v Újezdě na Olomoucku, v Pasece na Olomoucku se zase střetlo osobní a nákladní auto - následky nehody jsou již odstraněny a obešly se bez zranění, informuje policie. Bez zranění se obešla také nehoda osobního auta a sypače v obci Lipová-lázně na Jesenicku. Ve Šternberku v Rýmařovské ulici se ráno srazila tři auta. Další nehody měli policisté hlášeny také ve Věrovanech na Prostějovsku, v Prostějově či v Kojetíně na Přerovsku, kde narazilo osobní auto do stromu, nehoda byla se zraněním.

Sněžení v noci postupně zasáhlo všech pět okresů Olomouckého kraje. Na Jesenicku a Šumpersku napadlo několik centimetrů sněhu, po chemickém posypu a plužení tam vozovky pokrývá rozbředlý sníh. Sjízdné jsou zatím všechny hlavní silniční tahy včetně komunikace přes Červenohorské sedlo. Na méně důležitých silnicích je vrstva ujetého sněhu.

V noci sněžilo také na Olomoucku, Prostějovsku a Přerovsku. Například na Šternbersku napadly zhruba dva centimetry sněhu. Dálnice v těchto okresech jsou po chemickém posypu zpravidla holé a mokré. Na vlhkých dálničních estakádách ale ráno hrozí námraza. Silnice první, druhé a třetí třídy pokrývá vrstva rozbředlého sněhu.

Pardubický kraj

Na všech silnicích v Pardubickém kraji leží sníh. Většinou je po solení rozbředlý, ve výše položených oblastech a v místech bez chemického posypu tvoří uježděnou vrstvu. Všechny komunikace jsou s opatrností sjízdné. Dosavadní dopravní nehody nebyly vážné.

Řidiči by měli být opatrní například v Železných horách v okolí Třemošnice a Seče, kde se místy tvoří sněhové jazyky a náledí. Ujetá sněhová vrstva pokrývá vozovky silnic nižších tříd v oblasti Lanškrouna nebo Ústí nad Orlicí. Na silnici II/312 mezi obcemi Velká Skrovnice a České Libchavy na Orlickostecku se kvůli kluzkému povrchu tvoří kolony vozidel.

Hasiči v noci a dnes ráno zasahovali u několika dopravních nehod. V Koldíně na Orlickoústecku a Oldříši na Svitavsku vytahovali z příkopu osobní auta. V Lipovci na Chrudimsku skončilo vozidlo na střeše, lehce zraněného se ujali zdravotníci. "V Heřmanově Městci na Chrudimsku pomáhaly tři jednotky hasičů řidiči prázdné cisterny od převrácení do příkopu. Na velmi kluzké vozovce to při rozjezdu řidiče s cisternou táhlo do příkopu," uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková. V Dřítči na Pardubicku se na zasněžené vozovce střetla dvě vozidla, nehoda se obešla bez zranění. V Hrádku na Orlickoústecku hasiči vyprošťovali sedmitunový nákladní automobil, který blokoval silnici.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji zataženo, v okolí Litomyšle foukal silný vítr. Na většině území sněžilo nebo byly sněhové přeháňky. Teploty se pohybovaly mezi minus osmi a minus třemi stupni.

Plzeňský kraj

Po nočním sněžení, při kterém napadlo několik centimetrů sněhu, jsou dnes ráno všechny silnice i dálnice D5 v Plzeňském kraji se zvýšenou opatrností sjízdné. Jsou většinou mokré po chemickém ošetření, místy je na nich vrstva rozbředlého sněhu, informuje dnes Ředitelství silnic a dálnic. Na mokrém povrchu se dopoledne staly nehody, při nichž auta skončila mimo silnice.

V části kraje stále sněží, sněhové přeháňky snižují dohlednost na silnicích. Platí to zejména na Tachovsku, na Rokycansku a kolem Plzně. Ve zbytku kraje je převážně zataženo až polojasno se slabým větrem. Teploty klesly k minus pěti až k minus devíti stupňům Celsia.

Na mokrých silnicích se stalo dopoledne několik nehod. Například na dálnici D5 na 137. kilometru u Újezdu pod Přimdou havarovalo ve směru na Prahu osobní auto a skončilo deset až 15 metrů pod tělesem dálnice. Hasiči museli z auta vyprostit řidičku, na místě přistával i vrtulník letecké záchranné služby. Záchranáři převezli na urgentní příjem plzeňské fakultní nemocnice osmatřicetiletou ženu se středně těžkým zraněním s poruchou vědomí, řekla ČTK mluvčí krajské záchranné služby Mára Svobodová.

Další auto skončilo mimo silnici nedaleko Plzně na ejpovickém sjezdu z dálnice D5. Osobní auto se po smyku přetočilo na střechu, nehoda se obešla bez zranění, řekl Michal Holeček z hasičského záchranného sboru. V obci Žihobce na Klatovsku ráno skončilo osobní vozidlo v rybníce. Jednašedesátiletá žena tam nepřizpůsobila rychlost jízdy stavu silnice a vyjela s autem ze silnice do vodní nádrže. I tato nehoda se obešla bez zranění, řekla policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Praha

Na všech příjezdech do Prahy se kvůli sněžení od rána tvoří dlouhé kolony. Řidiči se na dálnicích zdrží desítky minut. Nehody hlášeny nejsou, řekl dnes ráno po 08:00 ČTK mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl. Sněžení podle webu dopravního podniku komplikuje také provoz autobusů. Desítky spojů od rána nabírají zpoždění, některé jezdí odklonem. Zpoždění jsou i na několika tramvajových linkách. Silnice v Praze jsou jinak s opatrností sjízdné. Vozovky jsou většinou mokré, na křížení D1 a pražského okruhu leží sněhová břečka

Řidiči mají problémy 15 až 20 kilometrů před Prahou a to na dálnici od Brna, Plzně, z Hradce Králové a Ústí nad Labem. Kolony na dálnicích před metropolí jsou podle Rýdla důsledkem ranní dopravní špičky a také toho, že řidiči snížili rychlost a jezdí opatrně. Fronty aut většinou pomalu popojíždí. "Upozorňuji řidiče, že do míst, kde by se provoz úplně zastavil, se nedostanou sypače, a sjízdnost by se výrazně zhoršila," řekl mluvčí.

Dopravní podnik k 09:00 řeší potíže u zhruba 80 autobusových linek a u čtyř tramvajových linek. Důvodem je zhoršená sjízdnost a také silný automobilový provoz, uvedl na webu.

Posypové vozy jezdí od nočních hodin. TSK vyslala do ulic první sypače krátce po půlnoci. V současnosti jich je na silnicích 73, dalších 50 menších strojů uklízí vedlejší komunikace a chodníky, řekla dnes ráno mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková. ŘSD má na dálnicích před Prahou 12 posypových vozů.

Středočeský kraj

Ústecký kraj

V Ústeckém kraji jsou dnes silnice sjízdné se zvýšenou opatrností. V Krušných horách leží na cestách ujetá vrstva nového sněhu, místy dál sněží. Silničáři mají v terénu veškerou techniku. Policisté od rána řešili několik dopravních nehod.

Sníh je na dálnici D8 v úseku na stoupání k hranici s Německem. Podle dopravního zpravodajství tam hrozí nebezpečí aquaplaningu. Náledí je na silnici I/7 na Chomutovsku u hranic, na stejné silnici na Lounsku je námraza. Na Děčínsku stejně jako v Krušných horách musí řidiči počítat se sněžením.

Policisté vyjížděli zatím k menším nehodám na Chomutovsku, v Ústí nad Labem, Štětí na Litoměřicku a Hřensku na Děčínsku.

Zlínský kraj

Ve Zlínském kraji v noci na dnešek a ráno sněžilo. Většina silnic zůstává s opatrností sjízdná, mnohde na nich však po chemickém ošetření leží rozbředlý sníh nebo jeho zbytky. Vozovky nižších tříd, které silničáři sypou kamennou drtí, pokrývá místy uježděná vrstva sněhu. Provoz na některých silnicích komplikuje ledovka nebo námraza. Vyplývá to z aktuálních údajů zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Provoz na silnici I/69 nad Liptálem na Vsetínsku komplikuje nákladní vůz, který uvízl ve stoupání na vrch Syrákov. Na vozovce je tam ledovka. Před ledovkou varují silničáři i na silnici I/150 mezi Bystřicí pod Hostýnem a Loukovem na Kroměřížsku a mezi Komárnem na Kroměřížsku a Kunovicemi na Vsetínsku. Z důvodu nesjízdné vozovky je až do odvolání zastaven provoz linkových autobusů na Svatý Hostýn na Kroměřížsku.

Policisté a hasiči dnes ráno vyjížděli v kraji k několika haváriím na silnicích. "Od půlnoci ze soboty na neděli jsme ve Zlínském kraji zaevidovali již přes 40 dopravních nehod," řekl dnes dopoledne ČTK policejní mluvčí Petr Jaroš.

Profesionální hasiči z Otrokovic vyjížděli podle mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříkové ve 04:00 k havárii osobního vozidla, se kterým řidič skončil na střeše. "Nehoda se obešla bez zranění. O hodinu později zasahovali hasiči ze stanice Holešov u další havárie automobilu, které skončilo v příkopu. I tato nehoda se obešla naštěstí bez zranění," uvedla na sociální síti mluvčí. Hasiči vůz vytáhli zpět na silnici.

Krátce před 06:00 vyjeli otrokovičtí hasiči k nehodě dvou osobních vozidel, která se srazila ve zlínské místní části Lhotka. "Při nehodě byla zraněna jedna osoba, kterou posádka zdravotnické záchranné služby převezla do krajské nemocnice. Po šesté hodině ranní vyjeli do Bratřejova na Zlínsku k havárii osobního auta hasiči stanice Zlín. Vozidlo skončilo na střeše v příkopu. Nehoda se i tentokrát obešla bez zranění," doplnila Javoříková.

Ve Zlínském kraji bylo dnes dopoledne většinou zataženo se sněžením, místy foukal slabý vítr. Teploty se v regionu pohybovaly od minus šesti do minus tří stupňů Celsia.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes ve Zlínském kraji zataženo, zpočátku na jihu kraje místy oblačno. Na většině území očekávají meteorologové občasné sněžení, ve východní části regionu trvalejší. Později večer budou srážky ubývat. Nejvyšší odpolední teploty by se měly pohybovat mezi minus čtyřmi až minus jedním stupněm Celsia.