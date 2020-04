Kamionoví dopravci žádají kvůli kolonám zrušení kontrol u hranic

Praha - Kamionoví dopravci žádají vládu o okamžité zastavení hraničních kontrol při cestách na západ. U hranic se od úterý tvoří několikakilometrové kolony, podle dopravců je způsobují plošné kontroly délky pobytu řidičů v zahraničí. Dopravci tak nestíhají rozvoz svých zakázek, což prohlubuje jejich současné ztráty. V dnešní tiskové zprávě to uvedlo sdružení dopravců Česmad Bohemia. Cizinecká policie k tomu uvedla, že musí kontrolovat podmínky pro překračování českých hranic u stanovených výjimek. Změnit to může pouze vláda. Kamionoví dopravci se teď potýkají až s polovičním úbytkem zakázek. Na D8 před hranicí s Německem se druhým dnem tvoří dlouhá kolona. Ta je i v Rozvadově na D5 ve směru z ČR do SRN.

Dopravcům vadí především nový režim hraničních kontrol, který má zajistit evidenci pohybu osob a prověřovat, zda nepřekračují 14 dní pobytu v zahraničí. V případě že ano, musí řidiči následně do karantény. Podle sdružení však tyto plošné kontroly ohrožují bezpečnost provozu a zvyšují zdravotní rizika řidičů. Dopravci navíc nestíhají své zakázky a inkasují pokuty a ztráty.

"Plošná evidence všech řidičů je absolutně nezvládnutá, a pokud má sloužit jen ke zjištění, zda řidič nebyl v zahraničí více než 14 dní, pak i nesmyslná. Absolutní většina z nich se totiž vrací během pár dnů domů. Žádáme vládu o okamžité zastavení kontrol a hledání jiného řešení," uvedl dnes odpoledne prezident sdružení Josef Melzer. Podle něj se situace od úterý vůbec nezlepšila, a jediným řešením je tak zastavení kontrol.

Sdružení zároveň ocenilo, že v předchozích týdnech byla v Evropě zavedena opatření, které urychlila přechod hranic. Podle doporučení Evropské komise by neměl trvat déle než 15 minut. Současná opatření u českých hranic však trvají podle dopravců mnohem déle.

V úterý se na některých hraničních přechodech tvořily několikakilometrové kolony. Například na dálnici D8, kde je omezen provoz v dálničních tunelech, se tvořila až 20kilometrová fronta. Fronty se tvoří na dálnici i dnes, dopoledne dosahovala podle policie 17 kilometrů.

Kamionoví dopravci v minulých týdnech zaznamenali až poloviční úbytek zakázek, problémy způsobuje především zastavení výroby v tuzemských automobilkách. Některé firmy podle sdružení proto řeší existenční potíže. Vláda zatím rozhodla o odkladu úhrad silniční daně a také mýtného.

Kolona na dálnici D8 ve směru na Německo měří desítky kilometrů

Na dálnici D8 ve směru na Německo se dnes druhým dnem vytvořila kolona aut. Přes den dosahovala několika desítek kilometrů. K 18:00 se fronta zkrátila zhruba na 16 kilometrů. Policie řídí provoz před tunely v Českém středohoří, v tunelech nesmí stát nákladní automobily. ČTK to řekla mluvčí policie Ústeckého kraje Jana Slámová. Fronty na dálnici jsou od úterý, kdy začala platit nová pravidla kontroly řidičů na hranicích.

Policie řídí dopravu ve směru do Německa už od Lovosic. Kamiony z bezpečnostních důvodů nesmí stát v tunelu, projet tunely mohou jen osobní auta a dodávky. "Stavíme nákladní auta před tunelem a pouštíme až ve chvíli, když je za ním volno," řekla Slámová. Mezi Lovosicemi a Ústím nad Labem jsou na D8 dva tunely, další dva jsou mezi Ústím a hranicí s Německem.

Video: Kolona kamionů na dálnici D8

Na dálnici D8 se kolony tvoří od úterý, kdy se evidence všech lidí a vozů zavedla. "Od úterý kontrolujeme všechny osoby a vozidla, a to jak při vstupu do České republiky, tak při výjezdu z ČR, protože jsme povinni vést jejich evidenci kvůli karanténě. To má za následek zdržení," uvedla Slámová. Kontroly tak zaberou delší dobu, než tomu bylo do Velikonočního pondělí.

Ke tvorbě kolon přispělo podle Slámové i to, že pendleři po Velikonocích odjíždějí na pracovní turnusy a v úterý se rozšířily možnosti pro vycestování. Občané ČR mohou v nezbytných a jasně odůvodněných případech vycestovat do zahraničí.

V Rozvadově na D5 jsou velké fronty kamionů

Před hraničním přechodem Rozvadov na Tachovsku na dálnici D5 jsou dnes na výjezdu z Česka do Německa kolony nákladních vozidel slouhé deset až 15 kilometrů. ČTK to řekla mluvčí policie Plzeňského kraje Martina Korandová. Kolony kamionů se tam na základě kontrol zavedených jako opatření proti šíření koronaviru tvořily i v úterý. Na dalším velkém silničním hraničním přechodu ve Folmavě na Domažlicku i na dalších dvou menších je provoz plynulý.

Podle informací ČTK jsou fronty z ČR tak dlouhé kvůli tomu, že všichni dopravci po Velikonocích vyrážejí do zahraničí. Naopak na příjezdu do Česka jsou dnes kolony menší, jen pár kilometrů. V pátek a v sobotu by to mělo být zase obráceně. "Policie (na české straně) kontroluje a zapisuje všechny vozidla tam i zpět," uvedla mluvčí.

Regionální hraniční přechod Lísková na Domažlicku, který je z rozhodnutí vlády uzavřený, hlídá policie a voják. Podle fotoreportéra ČTK, který byl na místě, přes přechod nikoho nepouštějí a posílají řidiče na Folmavu, která je od Lískové 15 kilometrů. Přes hranici mohou projet jen němečtí farmáři, kteří mají v na české straně pronajatá nebo svá pole. Obě čerpací stanice v Lískové, kam jezdili Němci pro levnější benzin jsou uzavřené, stejně jako krámy v objektu bývalé celnice.

Na hranicích do Německa v Pomezí nad Ohří jsou znovu kolony

Na hraničním přechodu do Německa v Pomezí nad Ohří se znovu tvoří od rána kolony. Přísnější kontroly na hranicích způsobují zdržení asi 2,5 hodiny, uvádí server dopavniinfo.cz. Fronty jsou ale podle policie menší než v úterý, kdy nová opatření začala platit, řekla dnes ČTK krajská policejní mluvčí Kateřina Krejčí.

"Fronty na přechodu v Pomezí nad Ohří jsou z české strany asi jeden kilometr, z německé strany do Čech pak asi tři kilometry," popsala aktuální situaci Krejčí. Na hraničním přechodu ve Vojtanově, který je určen jen pro pendlery, se kolony netvoří.

Policie od úterka kontroluje při výjezdu i návratu všechny osoby, což odbavení aut zpomaluje. Kromě řidičů nákladní dopravy mohou přes hranice stále i pendleři, kteří podle nových pravidel mohou zůstat v Německu dva týdny a po návratu musí na stejnou dobu do karantény. Navíc k nim přibyli i další lidé, kteří mohou nově v nezbytných a jasně odůvodněných případech vycestovat, například z pracovních důvodů nebo za rodinou.