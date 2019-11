Kamion v Prostějově projel areálem autosalonu, škoda 8,6 milionu

Prostějov - V Prostějově dnes časně ráno havaroval při sjezdu z dálnice D46 kamion. Vjel při tom do areálu autosalonu a narazil postupně do 27 zaparkovaných vozů. Při nehodě nebyl nikdo zraněn, škoda je však velká. Na poškozených autech dosáhla sedmi milionů korun, další milion korun je škoda na nákladním autě a 600.000 korun na zařízení areálu autosalonu. ČTK to dnes sdělil prostějovský policejní mluvčí František Kořínek. Na vině byl zřejmě mikrospánek řidiče.

Nehoda se stala ve 4:30 na sjezdu z dálnice D46 Prostějov - střed ve směru od Vyškova. Čtyřicetiletý řidič nákladního automobilu Mercedes - Benz podle svého vyjádření zřejmě kvůli mikrospánku nezvládl řízení a po sjetí z dálnice vyjel vpravo z vozovky. "Tam postupně narazil do dopravní značky, oplocení areálu prodejce nových vozů a 27 zaparkovaných automobilů. Po projetí celým areálem opět prorazil oplocení a zastavil vně areálu," uvedl policejní mluvčí.

Alkohol i jiné návykové látky policisté u řidiče na místě vyloučili. Přesné příčiny nehody stejně jako míru zavinění bude policie nadále vyšetřovat.