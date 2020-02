Kamencové jezero v Chomutově se otevře otužilcům

Chomutov - Kamencové jezero v Chomutově se výjimečně o třech sobotách otevře otužilcům. Na koupání odvážlivců bude dohlížet plavčík i lékař. Voda má zatím okolo pěti stupňů Celsia. ČTK to řekla Věra Fryčová, ředitelka chomutovského zooparku, který spravuje i areál jezera.

Kamencová voda láká rekreanty ke koupání hlavně v létě. "Otužilci nás oslovují přes zimu, zda by k nám mohli zavítat. My ale fungujeme jako koupaliště, zodpovídáme za bezpečnost návštěvníků, proto není tak jednoduché sem někoho pustit," řekla Fryčová.

Otužilce zcela odmítnout provozovatel nechtěl, proto jejich prosby vyslyšel a vybral tři termíny, kdy budou moci vodu v jezeře i mimo sezonu vyzkoušet. Otevřená brána k jezeru bude 29. února a 14. a 28. března vždy od 10:00 do 11:00. Vstup je zdarma. "Připravena bude i místnost pro převléknutí. Bude tu také plavčík a přijde lékař, i když věříme, že přijdou hlavně ti, kteří zásady ledové koupele znají," uvedla ředitelka.

Pořadatelé akce se připravují na všechny možné varianty počasí. Pokud bude třeba, bude se i rozbíjet led na hladině. "Bylo by samozřejmě nejhezčí, pokud by se lidé nořili do vody v zamrzlém jezeře, ale zatím to tak nevypadá. Je možné, že to bude taková čerstvá jarní koupel," podotkla Fryčová. Vstoupit ke Kamencovému jezeru zájemci budou moci hlavní branou z Přemyslovy ulice.