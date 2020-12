Kama: Malá rodinná firma s velkým srdcem

Levné oblečení neexistuje, někdo za něj musí zaplatit. Touto zásadou se řídí a svou práci jí podřizuje tři desetiletí firma Kama. Z původně malého rodinného podniku je uznávaná značka s vlastním výrobním objektem a prodejem jak doma, tak v dalších 27 státech světa.

Fotogalerie

Kama se hlásí k mezinárodní kampani Fashion Revolution, jejímž cílem je, aby oděvní průmysl vyráběl oblečené pěkné na pohled, ale zároveň byl etickým, transparentním a udržitelným odvětvím. "Zpracováváme výhradně příze Schoeller s certifikátem ekologického standardu bluesign®. Jsou vyráběny s ohledem na zdraví člověka a šetrnost k přírodě," říká ředitelka Mahulena Pertlová.

Kromě této priority pro firmu platí, že od vzniku v roce 1989 vyrábí výhradně v České republice. Do svých výrobků může navíc jako jedna z mála všívat vyhledávané membrány Gore - licenci na pletené výrobky s podšívkou jako svetr, čepice, rukavice, čelenka a kukla má jako jedna ze dvou značek v Česku už 23 let.

Kromě své profesní náplně sponzoruje Kama i vrcholové sportovce a mladé talenty a dlouhodobě spolupracuje s dobročinnými a charitativními organizacemi.

Dvě sestry, čtyři písmena

Začátky byly víc než skromné. Mahulena Pertlová, která se po vystudování oboru speciální pedagogiky živila jako logopedka, začala na mateřské dovolené plést čepice pro rodinu a známé. A protože se jí podařilo získat povolení na malý prodej, její profesní život nabral úplně jiný směr. Se svojí sestrou Kateřinou, která jí v té době s pletením pomáhala (mj. proto název Kama - akronym obou jmen a také fakt, že jejich pletací stroj tehdy umožňoval vyplést maximálně čtyři písmena), chodila prodávat své produkty do bývalého parku Julia Fučíka, na dnešní pražské Výstaviště.

Po revoluci se Mahulena Pertlová zúčastnila jednoho z prvních veletrhů v tehdejším Paláci kultury, dnes Kongresovém centru. "O naše produkty byl takový zájem, že jsem musela najmout asi padesát žen, které mi s pletením čepic pomáhaly," vzpomíná.

Tento způsob výroby však nebyl dlouhodobě udržitelný, protože nešlo zaručit stejnou míru kvality. "V roce 1992 jsme se ženou založili společnost Kama a pořídili jsme první průmyslový pletací stroj. Stál tři miliony korun. Museli jsme si ho vzít na leasing - pro zajímavost úrok tehdy činil 20 procent -, najmout pletaře a zahájit třísměnný provoz, aby si na sebe vydělal. Naštěstí poptávka po našich produktech rostla, takže jsme ho brzo splatili a přikoupili jsme stroje další," doplňuje Jiří Pertl, manžel Mahuleny a spoluzakladatel firmy Kama .

Větší prostory, nové cíle

Společnost sídlila ze začátku v pronajatých suterénních prostorách na Letné. Své produkty také vyráběla a skladovala v nevyužívané hasičské zbrojnici v Panenských Břežanech. To nebyl model pro budoucnost, proto se Pertlovi začali poohlížet po nějakém pozemku, kde by mohli vybudovat vlastní areál. "Pozemek jsme našli v pražském Suchdole, kde jsme začali budovat vlastní výrobní a skladovací prostory a administrativu. V roce 2003 jsme se sem přestěhovali a pořídili jsme další technologie. Přestože jsme tehdy kapacitu výroby záměrně naddimenzovali, byly nám prostory brzy malé," říká Jiří Pertl.

Kama měla několik let připravený projekt rekonstrukce celého areálu s cílem rozšířit prostory a přinést energetickou úsporu. "Jenže jsme jej odsouvali kvůli jiným prioritám," vysvětluje Mahulena Pertlová. A jelikož jde o firmu, která sídlí v hlavním městě, nepřicházelo v úvahu, že by její rozvoj usnadnila některá ze státních podpor. Řešení nabídl program ENERG od ČMZRB, nabízející bezúročné úvěry pro firmy v Praze.

Areál měl původně dva bloky, z toho jeden přízemní. Rekonstrukce, která skončila letos v létě, spočívala v tom, že druhé patro se přistavilo na jednopatrový blok. Do horních prostor se přesunula šicí dílna a administrativa, dole vznikla velká reprezentativní prodejna a rozšířila se pletárna a sklady. Kama takto může navýšit kapacitu výroby a dále expandovat. "Chceme se tady nejdříve stabilizovat a následně se poohlídnout po tom, kde všude prodáme to, co budeme schopni vyrobit. Součástí rekonstrukce byl i nákup nových strojů. Nové technologie nás posunou o kus dál, jsou úspornější, rychlejší a efektivnější. Nikdy ale nebudeme velká nadnárodní firma, výroba nás baví a chceme ji udržet v lidských rozměrech," uzavírá dcera Mahuleny a Jiřího Pertlových Klára, která je finanční ředitelkou.