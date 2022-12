Kaloni letos v olomoucké zoo přivedli na svět rekordních počet mláďat

Olomouc - Kaloni v pavilonu netopýrů zoologické zahrady na Svatém Kopečku u Olomouce letos přivedli na svět 16 mláďat, což je nejvyšší počet za celou dobu existence tohoto pavilonu. ČTK to dnes sdělila mluvčí zoo Iveta Gronská. Kaloň je zapsán na seznamu ohrožených endemických druhů a zařazen do několika mezinárodních záchovných programů.

"Mláďata kaloně už poletují volně. Některá s takovým nadšením ze života, že to kolikrát vypadá, že nevyberou zatáčku a dojde k bližšímu setkání s návštěvníky. Menší mláďata se drží prozatím matek, které o ně do jejich dvou až tří měsíců věku pečují. A do toho běhají klokánci, se kterými je pojí poklidné soužití," uvedla zooložka Jitka Vokurková.

Olomoucká zoo chová kaloně rodriguezské od roku 1999. Narodilo se v ní zatím 205 jedinců. V pavilonu, ve kterém se návštěvníci procházejí mezi poletujícími netopýry, panuje obrácený světelný režim. Přes den je v něm tma. "Je to z toho důvodu, aby návštěvníci měli možnost spatřit kaloně aktivní. Večer se v pavilonu rozsvítí a kaloni se uchýlí k odpočinku," uvedla Gronská.

Původní domovinou kaloně je ostrov Rodriguez v Indickém oceánu, na němž obývá tropické lesy. V 70. letech minulého století klesly stavy kaloňů rodriguezských v důsledku tajfunu na pouhých 70 jedinců a jejich populace byla takřka vyhubena. "Díky intenzivní ochraně se podařilo kaloně rozmnožit a dnes jejich populace čítá až 20.000 jedinců.Významný podíl na tom má Zoo Jersey, založená známým zoologem a spisovatelem Geraldem Durrellem, který tehdy odchytl několik posledních volně žijících kaloňů a založil zde úspěšný chov," řekla Gronská. Všichni kaloni v zoologických zahradách jsou majetkem ostrova Mauricius a chovatelům jsou pouze zapůjčeni.