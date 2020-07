Kalifornie opět zavírá bary, v Brazílii přibylo obětí

Sacramento (USA)/Brasília - Guvernér Kalifornie Gavin Newsom nařídil kvůli rychlému šíření koronavirové nákazy v posledních týdnech uzavřít všechny bary, vnitřní prostory restaurací či obchodní centra. V některých okresech budou muset zavřít také kostely, posilovny či kadeřnictví, informovala dnes agentura AP. Opatření přichází více než měsíc poté, co mohly podniky otevřít po první vlně epidemie. Brazílie má 20.286 nových případů koronaviru, s covidem-19 zemřelo dalších 733 lidí. Počet úmrtí je vyšší než v neděli, nových nemocných ubylo.

"Vidíme nárůst šíření viru, a je proto na nás všech, abychom si střízlivě přiznali, že covid-19 v brzké době nezmizí, dokud nebude k dispozici vakcína nebo účinná léčba," komentoval své dnešní rozhodnutí Newsom.

Newsom nechal již 1. července v nejvíce postižených okresech opětovně zavřít bary, vnitřní části restaurací, obchodní centra, vinařství, zoologické zahrady a zábavní centra typu bowlingových heren či minigolfových hřišť. Ode dneška je opatření platné pro celou Kalifornii, která je s bezmála 40 miliony obyvatel nejlidnatějším státem USA a zároveň pátou největší ekonomikou světa.

Uzavření kostelů či posiloven nastane ve 30 okresech, které dohromady zahrnují 80 procent obyvatelstva.

Restaurace, bary, obchody či kostely byly v Kalifornii v provozu jen o něco málo déle než měsíc. Teprve 12. června mohla většina z nich otevřít po odeznění první vlny koronaviru.

Kalifornie v neděli zaznamenala 9358 nových případů koronavirové nákazy a 23 obětí s covidem-19. Celkem se zde nakazilo už 329.162 lidí, z nichž 7040 komplikacím spojeným s nemocí covid-19 podlehlo. Za poslední dva týdny vzrostl počet hospitalizovaných o 28 procent, pacientů na jednotkách intenzivní péče pak o 20 procent.

"Data ukazují, že ne každý používá zdravý rozum," uvedl Newsom s odkazem na skutečnost, že část obyvatel doporučení zdravotnických úřadů učiněná ve snaze předejít šíření epidemie ignoruje.

Počet úmrtí s covidem-19 v Brazílii stoupl, nových nemocných ubylo

Brazílie eviduje 733 nových úmrtí v souvislosti s covidem-19 a 20.286 dalších potvrzených infekcí. S odvoláním na brazilské ministerstvo zdravotnictví o tom informovala agentura Reuters. Počet úmrtí je zhruba o stovku vyšší než v neděli, nových nemocných ale ubylo.

Brazílie, která je s 210 miliony obyvatel nejlidnatějším státem Latinské Ameriky od počátku epidemie zaregistrovala téměř 1,9 milionu nakažených, z nichž 72.833 zemřelo. Předchozí den brazilské úřady ohlásily 631 úmrtí a přes 24.800 nových případů nákazy.

Jihoamerický stát je co do počtu infikovaných i zemřelých po USA druhou pandemií nejhůře zasaženou zemí na světě. Skutečný počet infekcí i úmrtí v zemi je pravděpodobně mnohem vyšší než udávají oficiální statistiky, domnívají se odborníci, a to kvůli nedostatečnému testování.

Pozitivní test na koronavirus minulý týden potvrdil i brazilský prezident Jair Bolsonaro, který v minulosti závažnost epidemie opakovaně zlehčoval. Prezident v pondělí prohlásil, že se cítí "velmi dobře“ a pokud mu test dnes vyjde negativní, začne opět pracovat. Než se ale viru zbaví úplně, bude se nadále izolovat. Televizi CNN Brasil Bolsonaro řekl, že nemá potíže s dýcháním a neztratil ani chuť.