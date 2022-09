Kalabiška dal dva góly, ale spokojeností nezářil a řekl: Měli jsme vyhrát

Uherské Hradiště - Při své premiéře na scéně evropského poháru dal zkušený obránce Slovácka Jan Kalabiška dva góly, přesto nezářil spokojeností. Jeho tým totiž promarnil vedení 2:0 a s Partizanem Bělehrad na úvod skupinové fáze Evropské konferenční ligy jen remizoval 3:3.

Do utkání nastoupil Kalabiška bez zátěže z nedělního šlágru se Slavií, neboť mu dal trenér volno. "Odpočíval jsem, v pondělí pak pěkně potrénoval, v úterý jsme měli volno, cítil jsem se dobře," řekl na tiskové konferenci.

Podobné pocity ale po utkání nesdílel. "Vře to ve mně. Vedeme v takovém zápase proti deseti 2:0 a nakonec nevyhrajeme. Můžeme nadávat jen sami sobě, že jsme to nedotáhli do vítězného konce, převládá ve mně zklamání. Dva góly sice nejsou k ničemu, ale nevyhráli jsme, takže pocity mám průměrné," řekl pětatřicetiletý levý obránce.

Přitom po 22 minutách první půle to v bouřlivé atmosféře vypadalo úplně jinak. Slovácko ve všech směrech Partizan přehrávalo. "Do ničeho jsme je nepustili, hodně jsme centrovali, bylo z naší strany hodně šancí, dali jsme dva góly a měli jsme vše pod kontrolou," hodnotil Kalabiška úvodní část.

Nejen on se nestačil divit, jak se role po přestávce změnily. Do té doby nevýrazný Partizan ožil a otočil vývoj. "Nechápu to, necháme si dát za tak krátkou dobu tři góly a to hrajeme proti deseti," připomněl.

Zmar odstartovala standardka ve prospěch Bělehradu. "Balón letěl do vápna, odhlavičkujeme ho, ale vrácený míč skončí s sítí. Vlasta Daníček dostal jesle, Filip Nguyen to tečoval. Smolný gól je nakopl a z dalších dvou střel inkasujeme dva góly," shrnul Kalabiška.

Slovácko potkalo po Fenerbahce Istanbul a AIK Stockholm třetího letošního pohárového soupeře. "Řekl bych, že Partizan byl tak mezi těmito celky. Fenerbahce bylo asi nejtěžší z nich," hodnotil.

Partizan byl do skupiny D vylosován z prvního koše, ale Kalabiška si nemyslí, že by byl nejsilnější. Další účastníci Nice a Kolín nad Rýnem se dnes rozešli smírně 1:1 a slovácký veterán ví, že jeho tým nečeká v dalších zápasech nic lehkého. "Hlavně venku to bude velká zkouška a uvidíme, jak to dopadne," uzavřel.