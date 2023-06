Kala: NKÚ se stal respektovanou institucí, měl by mít ale větší působnost

Praha - Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), který hlídá nakládání s penězi a majetkem státu, se podle svého prezidenta Miloslava Kaly za 30 let existence stal respektovanou institucí. O míře respektu úřadu svědčí i to, že se na jeho výroční zprávu odvolávají premiér i ministr financí. Kala to ČTK řekl při příležitosti 30. výročí vzniku NKÚ. Působnost by podle něj měl mít úřad větší, a to srovnatelnou se západními kontrolními institucemi. Nyní nemůže například prověřovat peníze samospráv nebo veřejnoprávní média. Do budoucna se chce zaměřit například na obnovitelné zdroje nebo na armádu.

"Myslím, že o míře respektu svědčí fakt, že se na naši výroční zprávu odvolávají ministr financí i premiér. Přitom právě jejich výkony a výkony jejich předchůdců v ní kritizujeme," řekl Kala. Za hlavní však považuje nestrannost úřadu. "Naší rolí je být rozhodčí, který vždycky pískne faul, ať už ho udělá ten nebo onen. Nezáleží nám na tom, kdo za který tým hraje, ale aby se řídil pravidly a pokud možno i zdravým rozumem," dodal. V době, kdy vláda řeší rozpočtové problémy, jsou pro ni kontrolní závěry NKÚ ještě cennějším zdrojem relevantních informací o únicích peněz z veřejných rozpočtů, míní.

Úřad se podle něj soustřeďuje na to, aby témata odrážela aktuální problémy a požadavky doby. Do budoucna se chce úřad zaměřit například na to, zda jsou výsledky digitalizace veřejné správy uživatelsky vstřícné k občanům. Zkontrolovat proto chce mimo jiné digitalizaci výplat důchodů. Chystá kontroly zaměřené i na podporu obnovitelných zdrojů energie nebo energetickou bezpečnost. "Zaměříme se ale třeba i na bojeschopnost naší armády a její připravenost na mimořádné situace," dodal.

Úřad by podle něj měl mít působnost srovnatelnou se západními kontrolními institucemi. "Na rozdíl od nich, my hospodaření se všemi veřejnými prostředky kontrolovat nemůžeme – ať už jde o samosprávy nebo třeba média veřejné služby," podotkl. "Současná vláda si sama do programového prohlášení vetkla, že hospodaření veřejnoprávních médií podrobí kontrole NKÚ. Jde ale o ryze politické rozhodnutí, které musí učinit i prosadit politici. My ho pak budeme naplňovat," dodal. Rozšíření kontrolní působnosti projednával parlament již několikrát, dosud ale naráželo v Senátu. Naposledy se tak stalo v roce 2021.

Za uplynulých 30 let se změnila povaha zjištění i způsob a zacílení kontrol, přesto existují věci, které lze podle Kaly označit za "evergreeny". "Je to například formalismus, který nahradil skutečný smysl dotací. Smysluplnosti a přínosu dotací je nadřazeno čerpání za každou cenu. S tím souvisí další 'stálice' mezi zjištěními – a to je nastavení si neměřitelných a o ničem nevypovídajících cílů. Naše snaha je vrátit do hry zdravý rozum," dodal.

Od svého vzniku v roce 1993 do konce loňského roku uskutečnil NKÚ 1113 kontrolních akcí a navštívil při nich 12.066 kontrolovaných osob. Od občanů obdržel 16.020 podnětů, z čehož 5422 využitelných. NKÚ podal 155 trestních oznámení a 683 oznámení správcům daně.

Jeho prvním prezidentem se stal Lubomír Voleník. V čele NKÚ stál bezmála deset let, druhé funkční období již nedokončil, protože zemřel ve věku 53 let v roce 2003. Druhým prezidentem byl František Dohnal, který byl odsouzen k podmíněnému trestu za to, že odmítl vydat kontrolnímu orgánu Poslanecké sněmovny podklady umožňující audit hospodaření NKÚ. Podle zákona tak ve své funkci skončil. Zemřel v roce 2013. Od března 2013 je prezidentem NKÚ Miloslav Kala. Loni začátkem dubna jej prezident Miloš Zeman znovu jmenoval do čela úřadu.