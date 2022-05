Kajakáři Prskavec, Tunka a Přindiš jsou znovu mistry Evropy ve vodním slalomu

Liptovský Mikuláš (Slovensko) - Čeští kajakáři Jiří Prskavec, Ondřej Tunka a Vít Přindiš se stali mistry Evropy ve vodním slalomu v hlídkách. Na šampionátu v Liptovském Mikuláši navázali na společný titul z roku 2018 i loňské zlato týmu, v němž byl místo Tunky Vavřinec Hradilek.

Češi navzdory dvousekundové penalizaci za dotek třetí branky jako jediní pokořili hranici 100 sekund a nechali o 1,69 sekundy za sebou druhé Polsko. Přindiš obhájil první ze tří zlatých medailí, které získal na loňském kontinentálním šampionátu v italské Ivree. "Myslím, že ta hlídka byla dobrá, že jsme si sjeli jízdu, kterou jsme chtěli. Měli jsme tam několik variant, co uděláme v různých pasážích tratě. Ale Jířa nám ujel, tak ten zbytek jsme sjeli s Ondrou a bylo to super," pochvaloval si v tiskové zprávě Přindiš.

Olympijský vítěz Prskavec na kolegy nečekal. "Měl jsem dané zadání, že kdekoli mi to vyjde a klouzne mi to, tak mám ujet a povedlo se to dřív, než jsme čekali," řekl. Mistr světa z roku 2017 Tunka se týmového titulu dočkal po čtyřech letech. "S klukama se jezdí skvěle. Ale je to takový tlak na mě, když jedete s olympijským vítězem, několikanásobným mistrem Evropy...," popisoval kajakář, který s Prskavcem a Přindišem trénuje ve skupině Jiřího Prskavce staršího.

České kajakářky na rozdíl od reprezentačních kolegů na medaili nedosáhly. Barbora Valíková, Tereza Fišerová a Antonie Galušková nasbíraly čtyři trestné sekundy v prostřední části tratě a se ztrátou 6,27 sekundy na vítězné Francouzky skončily čtvrté. Od bronzového Polska dělilo české reprezentantky 34 setin. Doplatily na velkou chybu Galuškové. "Špatně jsem si najela do povodné branky a minula jsem ji. Naštěstí jsem se zvládla vrátit. Ale pár vteřin to bylo," litovala kajakářka.

Evropský šampionát bude pokračovat v pátek kvalifikacemi a hlídkami kanoistů a kanoistek. Znovu bude ve hře Fišerová, která obhajuje stříbro mezi kanoistkami.

Mistrovství Evropy ve vodním slalomu v Liptovském Mikuláši (Slovensko):

Muži:

3xK1: 1. ČR (Prskavec, Tunka, Přindiš) 99,40 (2 trestné sekundy), 2. Polsko -1,69 (2), 3. Německo -2,07 (0).

Ženy:

3xK1: 1. Francie (C. Prigentová, R. Prigentová, Vuittonová) 115,30 (2), 2. Británie -3,34 (2), 3. Polsko -5,93 (6), 4. ČR (Valíková, Fišerová, A. Galušková) -6,27 (4).