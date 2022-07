Kajakáře Prskavce trápí před mistrovstvím světa slalomářů nachlazení

Augsburg (Německo) - Pořadatelům mistrovství světa ve vodním slalomu v Augsburgu se podařilo vyřešit problémy s nedostatkem vody v kanálu a v dějišti šampionátu už se od čtvrtka připravují i čeští reprezentanti. K hlavním favoritům mezi kajakáři bude patřit olympijský vítěz Jiří Prskavec, přestože týden před startem vrcholné akce sezony bojuje s nachlazením. Loňský titul bude v Německu obhajovat kanoista Václav Chaloupka, chybět nebude ani stříbrný olympijský medailista z Tokia Lukáš Rohan. Mezi ženami se pokusí zúročit letošní vynikající formu Tereza Fišerová, která bude závodit na kanoi i na kajaku.

"Jsem trochu nemocný a úplně se necítím. Věřím, že za ten týden to ještě vyležím. V tréninku mě to nijak nelimituje, i když jsem trochu slabší. Ale na závod potřebuju být ve stoprocentní formě," uvedl v tiskové zprávě Prskavec, který po triumfu v Tacenu vede pořadí Světového poháru.

Po zdravotních problémech z úvodu sezony je naopak zcela fit Chaloupka a těší se na obhajobu zlata v C1, které vloni pro českou kanoistiku vybojoval po 44 letech. "Tlak z obhajoby necítím vůbec. Myslím, že jediný tlak si na sebe vytvářím sám a to je dobře, protože prostě s tímhle tlakem už dokážu nějak pracovat," uvedl. "Od ME jsem odtrénoval dva měsíce bez jediného výpadku. Mám z toho radost, protože zdraví mě v začátku sezony trápilo. Věřím, že ta forma teď je a že se nám podaří to načasovat ideálně na příští víkend," dodal.

Bronzová medailista z letošního ME mezi kanoistkami a vítězka pražského závodu SP Fišerová by v Augsburgu své výkony ráda zopakovala. "Chtěla bych předvést podobné výkony jako na ME nebo na Světovém poháru v Praze, kdy jsem to i pod tlakem ustála a zajela jízdy tak, jak jsem chtěla," uvedla Fišerová, která letos na SP v Krakově obsadila i druhé místo na kajaku.

Vodní slalomáři v netradičním letním termínu světového šampionátu oslaví padesátileté výročí premiéry svého sportu na olympijských hrách v Mnichově. Do Augsburgu se chystají i čeští slalomáři, kteří se debutu v roce 1972 zúčastnili. MS odstartuje 27. července závody hlídek.